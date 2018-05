Pont de Fusta, colapsado por las obras de saneamiento en Conde Trénor

La Policía Local de Valencia se ha visto obligada a cortar el tráfico en la mañana del lunes en la marginal izquierda a la altura calle Guadalaviar al colapsarse de nuevo Pont de Fusta por las obras de saneamiento que se están haciendo estas semanas al otro lado del río, en Conde Trénor.

No es la primera vez que se desvía el tráfico procedente del noroeste de la ciudad hacia el puente de las Arts para evitar empeorar aún más la dificil situación que vive a diario el Pont de Fusta. Al menos en hasta cuatro ocasiones la Policía Local ha cortado Pont de Fusta en el último meses.

El puente se colapsa porque, unos metros más adelante, en Conde Trénor, la capacidad de la vía ha quedado sensiblemente reducida, primero por el nuevo carril del anillo cicilista, y segundo por las obras de la renovación de una importante tubería de agua. Una obra que además ha obligado a cortar al tráfico el puente de la Trinidad, complicando aún más la circulación en esa marginal derecha del río.

El PP asegura que detrás de este y de otros problemas de circulación que se dan en la ciudad están la falta de planificación y falta de entendimiento entre concejalías del Ayuntamiento de Valencia, y señalan directamente al alcalde como el último responsable de esta situación.

El edil popular Alberto Mendoza asegura que el corte ha pillado por sorpresa a numerosos conductores que iban al trabajo o a llevar a sus hijos al colegio y no entiende que no se haya informado previamente. También se pregunta porqué no se hacen las obras en momentos donde hay menos tráfico. Mendoza cree que este gobierno local desprecia a los conductores.