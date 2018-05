De nuevo, la presunta financiación irregular de los partidos políticos en portada. No hay semana en la que no tengamos una novedad más. Hoy con Gloria Marcos, ex coordinadora de Esquerra Unida, ha querido responder en la Cadena SER a la comparecencia del presidente de les Corts, Enric Morera, en la Comisión de Financiación de los Partidos: niega rotundamente, como dijo Morera, haber controlado las cuentas del Bloc para la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, pese a que se presentaron en coalición con el nombre de " Compromís pel País Valencia". Marcos afirma que las cuentas estaban separadas y que Esquerra Unida "hizo una campaña sencilla, que no tuvo nada que ver con la del Bloc que llegó incluso a contratar avionetas"

Desde luego, solo hay una forma de aclararlo todo: mostrando papeles y cuentas, punto por punto. Lo triste es que no salgamos nunca de esta espiral de " y tú más" a la que nos tienen acostumbrados los partidos políticos. Y lo peor, siempre con asuntos serios que están pendientes en los tribunales.