El PP no desvela su voto sobre el impuesto de sucesiones

El Partido Popular no desvela qué votará en las Cortes a la reforma de sucesiones pactada entre el PSOE y Ciudadanos y matizada por Chunta Aragonesista. La portavoz parlamentaria del PP y secretaria general en Aragón, Mar Vaquero, ha estado en La Rebotica de Radio Zaragoza donde ha subrayado que su partido apuesta por "bonificar el impuesto de sucesiones para todos los aragoneses". ¿En qué voto se traducirá esto? Su respuesta no lo dejaba claro. " El PP apuesta por ser coherente. Eso es hacer los deberes e ir con una propuesta que ya tenemos y se presentó, que recoge no convertir en un hecho imponible la muerte de una persona o incluso la transmisión de dinero o de un bien de padres a hijos. ¿Qué es lo que se pretende? pues eliminar esa carga fiscal", explicaba

Mar Vaquero también se ha referido al problema de la despoblación. Considera que se ha perdido la legislatura en ese ámbito y que el gobierno que preside Javier Lambán no ha hecho nada para fijar la población en el medio rural. Se ha mostrado convencida de que el mantenimiento de las escuelas es solo una de las muchas medidas que podrían haberse tomado. "¿Dónde están los incentivos fiscales?", se preguntaba Vaquero. "El gobierno de Rajoy ha puesto en marcha un plan de vivienda, pero el Gobierno de Aragón todavía no ha ratificado el convenio para impulsar ayudas a la rehabilitación o para que jóvenes puedan alquilar o comprar una casa en el medio rural", lamentaba. Y sobre el nombramiento de Javier Allué como comisionado para la despoblación reflexionaba; "A un año del fin de las elecciones se nombra un comisionado, cuando su labor es algo que ya encargó al departamento de Vertebración del Territorio, dirigida por José Luis Soro, de CHA.e . ¿Le está enmendando?- ¿se está enmendando a sí mismo? Vamos tarde y mal", aseguraba.