“Iremos a muerte a Córdoba”

Juan Muñoz vuelve a sonreír. El delantero sevillano de Utrera fue el gran protagonista en el partido ante el Granada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Hizo dos goles como dos soles, dos goles claves para conseguir una victoria que es un tesoro en la fase decisiva en Segunda División.

El 9 rojiblanco está encantado de la vida por sus goles, pero sobre todo por el trabajo y esfuerzo de todos sus compañeros en la fase decisiva del curso en el fútbol de plata: “Estoy muy contento a nivel personal, pero sobre todo en el aspecto colectivo porque llevamos una temporada en la que hemos sufrido mucho, aunque es cierto que todavía nos quedan tres finales para conseguir el objetivo de la permanencia en Segunda División; estamos en el camino. También estoy muy contento porque hemos demostrado que no nos rendimos, estamos muy unidos todos en el vestuario... me quedo con eso. Claro que estoy muy contento con los dos goles marcados ante el Zaragoza porque yo vine para hacer goles en el Almería. Yo quiero hacer el máximo número de goles aquí, ya lo comenté a principio de temporada. Mi objetivo es siempre ayudar al equipo y la verdad es que estoy contento y feliz, pero todavía no hemos conseguido nada y quedan tres partidos, que serán tres finales. Tenemos que ir a Córdoba a muerte”.

Victoria

Ganar al Granada no iba a ser fácil: “Sabíamos que el partido del Granada no sería fácil por los jugadores que tiene en su plantilla, pero hemos sabido plantarle cara y le hemos jugado como nosotros habíamos planteado el partido. Todo salió bien y entiendo que fuimos superiores al Granada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos”.

Dedica siempre sus goles a sus personas más queridas: “Los dos momentos de los dos goles fueron momentos de felicidad y siempre recuerdo a mi padre, de mi familia, de mi novia y de mi representante porque al final son ellos los que están ahí siempre, en los buenos y en los malos momentos. Ellos son lo más importante en mi carrera”.

Goles

Estaba deseando marcar: “Tenía muchas ganas de marcar. El segundo gol fue el broche del partido”. Habla maravillas del entrenador almeriense, un míster que llegó en el momento clave: “Fran Fernández llegó en un momento muy complicado porque el grupo estaba dolido después de una racha muy mala. Fue muy listo porque supo hacer una piña, un grupo en el que tiene a todo el mundo metido y hemos sabido tirar hacia adelante, pero recuerdo que aún quedan tres finales”, comenta el goleador del equipo rojiblanco.