El Ayuntamiento obligado a pagar casi un millón de euros por las obras, no ejecutadas, del parking del Torreón

Los ciudadrealeños tendremos que sufragar casi 1 millón de euros, en concepto de indemnización a la empresa que inició las obras del malogrado parking subterraneo del Torreón, que no se ejecutaron finalmente. Así lo ha aprobado la junta de gobierno local este lunes. En el pleno de este mes el equipo de gobierno planteará un expediente de modificación de crédito para proceder a su pago con carácter inmediato.

Malas noticias como explicaba el portavoz accidental David Serrano porque ahora hay que solventar, según ha dicho, los "errores" del equipo de gobierno del PP proyecto que no se culminó tras la oposición de los vecinos de la zona, por la aparición de los restos arqueológicos que surgieron. No se hicieron las obras y no hicieron efectivo el pago a la empresa. En concreto hay que desembolsar de las arcas públicas 760.000 euros más los intereses que suman 924.315 euros.

El proyecto definitivo, según ha señalado el edil, se está ultimando con el objetivo de recuperar el enclave histórico y el simbólico Arco del Torreón, después de más de una década vallado y supondrá un coste adicional de 300.000 euros.

Desde el Grupo Municipal Popular, a través del portavoz, Miguel Ángel Rodríguez aseguran que el PSOE torpedeó las obras desde el principio, hasta el último día de la legislatura popular. Señala que siempre ofrecieron soluciones pero chocaba con la postura obstruccionista del PSOE, a pesar de que los expertos coincidieron al señalar que los hallazgos arqueológicos eran de "escaso valor". Lamenta que tres años después el equipo de gobierno todavía no ha dado una respuesta.

Nuevos autobuses de gas natural

Junta de gobierno local en la que además se ha dado el visto bueno, en el área de Movilidad, a la adquisición de 3 autobuses nuevos, por el sistema de propulsión de gas natural comprimido. Los vehículos los comprará la empresa Iberconsa y estarán operativos dentro de 6 meses y supondrá además la instalación de una gasinera de uso público en el polígono industrial de Larache, en concreto en la calle La Solana. Se prevé una inversión de 260.000 euros por autobús que vendrán a sustituir a los actuales con más de 18 años de antigüedad. Serán menos ruidosos, menos contaminantes y más eficientes.

Entre otros asuntos en materia de personal, se ha convocado oposición interna para cubrir 8 plazas, que se encontraban desde hace 14 años en comisión de servicio y sigue reforzándose la plantilla de la policía local, con 2 plazas más; al final de la legislatura se contará con 9 agentes más.

Por cierto que a la baja de la alcaldesa Pilar Zamora, por su convalencia después de ser operada de cáncer mama, se suma también la de la portavoz, Sara Martínez a punto de dar a luz. El equipo de gobierno ha reorganizado las áreas entre varias concejalías.