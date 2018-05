Comienza el verdadero playoff del Dépor, el de la supervivencia

Tercera División 38ªJ

Atlético Tomelloso 1 Guadalajara 0

El Dépor, queda 6º en la clasificación y no jugará los playoffs de ascenso. Sus malas actuaciones a domicilio en la 2ª vuelta donde no ha ganado ninguno de los últimos 5 partidos que ha jugado, han sido determinantes para no conseguir el objetivo inicial. Un objetivo difícil de conseguir teniendo en cuenta las circunstancias extradeportivas que han afectado al equipo en una de las peores temporadas de la historia del club alcarreño. Una vez finalizada la temporada, plantilla y cuerpo técnico todos sin contrato para la próxima temporada, se han despido esta mañana de lunes en el Pedro Escartin. Ahora empieza el verdadero playoff para el club, el playoff de la supervivencia. Toca esperar a que el administrador concursal consiga saldar las deudas y evitar la liquidación. En este sentido el primer partido tendrá lugar el próximo 4 de junio, día para el que está convocada una Junta General Extraordinaria de accionistas donde se elegirá al nuevo consejo de administración y al nuevo presidente del club

Azuqueca 1 Manchego 2

El equipo azudense acaba con derrota, con el 10º puesto en la tabla y con una sensación agridulce por no poder despedir como pretendía la temporada en casa. Una temporada marcada por los cambios de entrenador que han impedido al club rojinegro alcanzar el objetivo inicialmente marcado de jugar el playoff de ascenso.

Albacete B 3 Marchamalo 1

Los gallardos acaban con derrota en Albacete y quedan en el puesto 12 de la clasificación. Los gallardos que también tuvieron que cambiar de técnico tampoco consiguen el objetivo inicial de jugar por primera vez unos playoffs de ascenso.