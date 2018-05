El Quabit vuelve a ganar y bate su récord de puntos en una misma temporada

Liga Asobal 29ªJ

BM Guadalajara 30 Balonmano Zamora 21

Guadalajara, 12 may (EFE).- El Quabit Guadalajara mantiene intactas sus opciones de mantener la octava plaza de la Liga Asobal tras superar al MMT Seguros Zamora por un contundente 30-21.

Los hombres de César Montes cumplieron en la primera mitad, alcanzando los vestuarios con un sólido 15-10.

Zamora igualó el 2-0 inicial de los morados, que de inmediato volvieron a despegarse de su adversario, en cuanto hallaron al recién renovado Javi García, en la línea de seis metros.

Eduardo García Valiente decidió detener el crono cuando el Quabit anotó el 6-3. Sus pupilos estaban atascados en ataque y, si lograban lanzar a portería, topaban con un inmenso Jota Hombrados.

Dos exclusiones de Marc Abalos dieron alas al Quabit, que alcanzó una diferencia máxima en la primera mitad de siete tantos (14-7).

Entre los zamoranos, sólo Mouriño y Guille, con tres goles cada uno, mantuvieron el tipo en la primera media hora de juego, que concluyó con un parcial de 15-10.

En la reanudación, un parcial de 3-0 propulsó de nuevo a los locales. Reaccionó Zamora con dos tantos, para después quedarse siete minutos sin anotar, lo que obligó de nuevo a García Valiente a pedir tiempo muerto.

Las instrucciones surtieron efecto, MMT logró ponerse de nuevo a cinco goles de diferencia (20-15). Pero Nacho Moya y sobre todo un inspirado Víctor Montoya devolvieron la tranquilidad al Quabit.

Entonces despertó la muñeca del pichichi de la Asobal, Chema Márquez, quien con tres zarpazos consecutivos se erigía como máximo anotador del partido, con siete dianas y dejaba el luminoso con la máxima renta del choque a favor del Quabit (30-21)

Alberto Mouriño fue el jugador más destacado en el cuadro Zamorano, con seis goles y un completo encuentro.

FICHA TECNICA

30 - QUABIT GUADALAJARA (15+15).- Hombrados (Eceolaza), Mellado (1), Márquez (7, 2p.), Sanz (2), Vigo (2), Moya (4, 1p.) y Javi García (2) -siete inicial-; Bozalongo (0), Fuentes (1), Sedano (0), Parra (3), Lucas (3), Montoya (5, 1p.) y Valles (0).

21 - MMT SEGUROS ZAMORA (10+11).- Calle (Posado), Fernando (0), Ceballos (2, 2p.), Abalos (0), Iriarte (1), Cangiani (1) y Mouriño (6) -siete inicial-; Octavio (2), Peli (1), Jortos (3, 1p.), Iñaki (1), Guille (3) y Velázquez (1).

PARCIALES: 2-2, 5-3, 8-5, 11-6, 13-7, 15-10 (descanso) - 18-12, 19-12, 21-15, 23-18, 27-20, 30-21.

ÁRBITROS: Andrés Peñaranda y José Antonio Yagüe. Excluyeron a Bozalongo por el Quabit Guadalajara y a Mouriño e Iñaki por el MMT Seguros Zamora. Descalificaron a Abalos, por MMT Seguros Zamora, por tres exclusiones.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 29ª jornada de la liga Loterías Asobal, disputado en el Palacio Multiusos de Guadalajara, ante 1.000 espectadores.

Renovación de Javier García Rubio

CADENA SER GUADALAJARA

Guadalajara, 12 may (EFE).- El presidente del Quabit Guadalajara, Alejandro Ortiz, ha indicado hoy que el club ha recibido una donación de un mecenas, que ha rogado mantener en el anonimato su nombre y la cantidad de dinero que ha donado, que entre otras cuestiones ha permitido renovar al pivote manchego Javi García.

Ortiz ha informado que esta donación es la que ha permitido la renovación de García, al que ha definido como "un jugador top en la liga Asobal", que ha tenido ofertas de varios equipos españoles y también europeos, pero "a quien hemos conseguido convencer para que esté en Guadalajara un año más".

El donante ha explicado los motivos que lo han llevado a apoyar económicamente al club, en una carta en la que, sin revelar su identidad, explica que es una donación totalmente altruista que no tiene ningún tipo de retorno económico para él.

También explica que jugó al balonmano hasta los 20 años, y que hace unos meses conoció a una persona que colabora con el club de Guadalajara de forma desinteresada y que le contó sus vivencias en el mundo del balonmano.

En este momento, recordó los valores que le transmitió el balonmano y se dio cuenta que éstos "desgraciadamente se están perdiendo en la mayoría de los deportes, ya que cada vez más se trata más de negocios que de práctica deportiva".

En su carta, considera que son necesarias entidades y asociaciones "que enseñen esos principios y fundamentos a las nuevas generaciones, y a mi modo de ver el Balonmano Guadalajara cumple con creces dicha misión", por lo que ha decidido apoyar al club.l

Los representantes de la directiva del Quabit se han mostrado emocionados y han dado las gracias públicamente a su mecenas, "es una satisfacción recibir esta ayuda, con el fin de mantener el nivel del equipo y, si es posible, aumentarlo".

El consejero delegado del Quabit, Alberto Quemada, ha reconocido que "no está siendo fácil la renovación de la plantilla, debido sobre todo a la magnífica primera vuelta del equipo, estamos consiguiendo mantener la base del grupo, y vamos a incorporar algunos jugadores más, esta donación va a ser importante para conseguirlo".

Las renovaciones de "Jota" Hombrados y Javi García cimentarán el próximo proyecto del Quabit, ha apuntado Quemada, que ha señalado "Javi García vino a Guadalajara porque aquí había un entrenador en quien confiaba, que le ha ayudado a mejorar mucho en la faceta defensiva".

Por su parte, García ha agradecido al club la confianza y al donante su aportación para apuntalar su fichaje, "he conseguido aquí el objetivo que buscaba, de crecer y mejorar poco a poco", ha señalado el pivote de Bolaños de Calatrava.

Jugador y directivos confían en "al menos intentar igualar el nivel de esta temporada y, si es posible, mejorarlo".

Para Alberto Quemada, "lograr la permanencia al principio de la segunda vuelta, quedar a mitad de tabla y eludir la lucha por evitar el descenso ha sido un éxito, pero no somos el segundo mejor equipo de España, no fue normal ganar en León o en Logroño, y no digamos empatar con el Barça".

En este sentido, Ortiz ha considerado que "el Quabit tiene que ser un equipo de la mitad de la tabla hacia arriba, con opciones de lograr algún año la quinta plaza y de competir alguna vez en Europa, también queremos repetir nuestra participación en la fase final de la Copa del Rey".

Permaneciendo en el Quabit, Javi García sabe que no jugará el próximo año en competición europea, y al respecto ha opinado que "este club está haciendo las cosas bien, el salto a Europa este mismo año habría sido algo precipitado, es mejor dar ese salto poco a poco".

"Hay que intentar ser un poco más regulares, sacar los partidos en casa entrar en una mala dinámica nos ha afectado mentalmente, ahora no están saliendo las cosas como en la primera vuelta", ha admitido García.

Por su parte, Quemada ha dicho: "Somos un club bastante amable, no transmitimos presión a los jugadores los fichajes y renovaciones los decide nuestro entrenador, César Montes. Hacemos cosas bien que permiten que jugadores como Javi García continúen en el Quabit Guadalajara". EFE