Lo que faltaba ahora

No es que sea una sorpresa para casi nadie, pero los datos conocidos dicen que en política existe demasiada gente obsesionada por aparentar lo que no es. Y si pasa en política, también pasa en la sociedad, donde existe una competencia feroz y por lo que se ve, muchos intentan engordar sus currículos, ya no solo para conseguir empleo, sino también por vanidad.

Partiendo del caso más sonado, el de la ya ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya imputada por varios delitos para la obtención de famoso máster y terminando por el alcalde del PP en la Guancha(Tenerife), al que se le ha pillado con un doctorado inexistente. Un hombre este, que dice que habrá sido un error tipográfico y vamos, que como en el caso de su pte regional, Asier Antona, tampoco dimite por su otro título de posgrado que tampoco tiene. Alucinante.

En casi todos los partidos han pillado a uno o varios exagerando su formación superior, aunque en número de escándalos el pp se lleva la palma.

Sin embargo el caso de la semana en Gran Canaria ha sido del PSOE y en este se ha tenido una reacción rápida, tras conocerse el hecho en sí, tanto del protagonista como del partido.

Juan Rafael Caballero, que era primer teniente de alcalde del municipio de Ingenio y secretario general de su agrupación socialista, dimitió por asuntos personales de los dos cargos, pero todo el mundo da por hecho, que ha dimitido porque lo han pillado con una mentira de las grandes, decía que era médico y al parecer no lo era, y ya lo peor es que si se comprueba sería un delito muy serio, se investiga si ejerció la profesión extendiendo certificados de salud a cazadores o conductores en un centro médico del sureste.

El PSOE de Gran Canaria ha señalado que lo va a investigar, es lo mínimo y razonable, y le abrirá un expediente de expulsión si se confirma, también está en ello el Colegio de Médicos de Las Palmas y pronto sabremos si así fue.

Para presentarse a las elecciones no hace falta título de ningún tipo, todos tenemos derecho a elegir y a que nos elijan, qué necesidad tienen de inventarse lo que no tienen?.

Y lo que nos falta por saber.