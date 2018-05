La Federación de Peñas Malaguistas cargan contra el propietario del Málaga

El próximo fin de semana concluye, por fin, el bochornoso calvario al que se ha visito sometida la afición malaguista durante la temporada 2017-2018 y que ha desembocado en el descenso del Málaga Club de Fútbol al ‘infierno’ de la segunda división, tras una serie histórica de diez cursos consecutivos en la máxima categoría, en los cuales se llegó a tocar ‘la gloria con las manos’ de manera puntual y sin la continuidad necesaria para consolidar esa inercia de crecimiento, acorde con el potencial de la quinta capital de España. De todos es sabido que en el fútbol, casi nunca, dos más dos suman cuatro, pues son muchos los factores que influyen en la consecución de los fracasos. Errores puntuales de futbolistas y árbitros, lesiones, sanciones e incluso mala suerte, cuando de lo que se habla es de lo que ocurre sobre el terreno de juego, pero ese es un peaje que se debe asumir al inicio de cada campaña y forma parte de una ley no escrita del deporte rey. Otra cosa muy distinta es, cuando a los mencionados ‘handicaps’ le sumamos los errores ajenos a lo que pasa durante noventa minutos en el césped y que no son otros que una desastrosa gestión y planificación, tanto deportiva como económica, que la mayoría de las veces ha quedado ‘maquillada’ porque ‘la pelota ha entrado’. Un club de fútbol, independientemente de la categoría en la que milite, debe estar gestionado desde la profesionalidad, con un trabajo arduo y eficiente en el día a día y no verse sometido a la dejadez y al abandono de quienes, pese a ser poseedores de la propiedad del mismo, creen tener patente de corso para capitalizar los sentimientos de miles de aficionados. Queremos dejar muy claro, que nuestra queja va dirigida hacia la gestión de los ‘dueños’, quienes desde la distancia, cual si de una consola de videojuegos se tratara, mal dirigen la entidad y no hacia, casi, todas las personas que trabajan dentro del club, la mayoría de las veces ‘atados de pies y manos’ y sin capacidad decisoria alguna en la búsqueda de soluciones,

La obligación de la propiedad, en este caso la familia Al-Thani, es rodearse de profesionales cualificados, que sepan lo que se cuece entre ‘las bambalinas y tramoyas’ del mundo del fútbol, con cláusulas de no injerencia mientras dure su contrato y que sean capaces de devolver la nave malaguista al puerto que jamás debió abandonar, hablando claro, el nombramiento inmediato de un DIRECTOR GENERAL con mando en plaza y no exigir a magníficos profesionales, en otros ámbitos, el cometido de funciones distintas a las que fueron contratadas en su momento. Por todo lo cual, desde la Federaciónde Peñas Malaguistas, convocamos a todos los peñistas y aficionados a que acudan de forma masiva a La Rosaleda, con una importante salvedad y es que no accedan al interior del estadio, hasta el comienzo de la segunda parte y que desde fuera se grite con más fuerza que nunca ¡¡MÁLAGA, MÁLAGA, MÁLAGA!! Una vez dentro del campo, mostrar nuestro unánime rechazo a todo lo acontecido durante esta lamentable temporada, dentro de los cauces del respeto, y que quede muy claro que quienes se han enfundado nuestra camiseta tienen la obligación de ‘morir’ por ella y por su escudo y no, semana tras semana, haberlos mancillado con su indolencia y desidia, para bochorno de la afición malaguista, siendo conscientes de que generalizar siempre acarrea injusticias. También mostrar nuestro enfado hacia los máximos responsables de la entidad que con su inacción en unos casos y su intromisión en otros, nos han llevado a la triste situación actual. No tenemos capacidad suficiente, ni alternativa financiera alguna, para exigir un cambio de propiedad, eso es algo que la misma debe meditar en conciencia, pero si que tenemos el derecho a decir ¡¡¡ AT-THANI, BASTA YA!!! y que proponemos se grite de forma masiva. Por último, decir que el Málaga y el malaguismo son patrimonio de la ciudad y es por ello, que también convocamos a todas las fuerza vivas de la misma, políticos, empresarios, ámbito cultural, universidad, prensa etc. para que se unan a esta iniciativa y muestren su apoyo y solidaridad. Entre todos debemos devolver a nuestro MÁLAGA al lugar que le corresponde, y es por eso que La Rosaleda debe ser un auténtico fortín la próxima temporada, para ello es necesario que incluso aumentemos el número de abonados actuales y que no quede un solo asiento vacío en las gradas, porque el MÁLAGA ES UN SENTIMIENTO, muy por encima de dirigentes, jugadores otécnico.

EL MÁLAGA ES DEL MALAGUISMO.F.P.M. - Mayo de 2018 Junta Directiva