Agenda universitaria viernes 11 de mayo

Hoy abrimos nuestra agenda con un evento que se está celebrando en estos momentos en la Plaza Alta de Algeciras. Hablamos de las Jornadas de Ciencia en la Calle, Diverciencia. Desde ayer estamos disfrutando de la ciencia en la ciudad, conociendo los proyectos de los estudiantes más jóvenes de la comarca, y en estos momentos se están entregando los premios de la Fundación Campus Tecnológico a los mejores trabajos de investigación, proyectos científicos y digitales, así como el premio que otorga la Escuela Politécnica. En unos minutos alumnos universitarios que participan en la feria nos cuentan cómo han transcurrido estos dos días.

Pero ésta, como sabéis, no es la única actividad que Diverciencia ofrece a lo largo del año. La semana próxima durante miércoles, jueves y viernes, a partir de las seis y media de la tarde, vamos a poder asistir al Festival Pint of Science en el que mientras tomamos una cerveza en un ambiente distendido como el de los bares Ipanema o Sixties, en la Calle Trafalgar, vamos a poder escuchar varias charlas científicas a cargo de profesionales de distintos ámbitos.

El próximo lunes a las siete y media de la tarde la Asociación Julia Traducta del Aula de Mayores del campus organiza la conferencia ESTRECHO DE GIBRALTAR Y LOS CORSARIOS ESPAÑOLES (XVIII-XIX). Será en el Aula de grados de la Escuela Politécnica y va a correr a cargo del profesor investigador Mario Ocaña Torres.

El jueves en el edificio I+D+i se va a celebrar la cuarta y última sesión del Ciclo de actividades formativas complementarias para los estudiantes de grado en Derecho de la sede de Algeciras. En este ciclo los alumnos conocen cuestiones jurídicas actuales desde la perspectiva de la práctica forense como una manera de enriquecer la formación teórica que los reciben en las clases magistrales. Será en la sala de conferencias en horario de doce y media a dos y media de la tarde.

Ahora nos dirigimos a los emprendedores que tengan un proyecto de empresa ya hecho. No dejéis pasar la oportunidad de participar en el concurso atrÉBT 2018.

Este concurso está organizado por el vicerrectorado de Transferencia e Innovación y cuenta con el patrocinio de la Fundación Campus Tecnológico que otorga un premio a un proyecto especialmente vinculado al sector industrial. Además, no es solo para universitarios sino que está abierto al público. Tenéis hasta el 20 de mayo para inscribiros.

Los estudiantes del Máster, tienen que estar atentos porque la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras junto con la Fundación Campus Tecnológico, acaban de lanzar la 1ª convocatoria de los Premios de Innovación Portuaria “Algeciras BrainPort” al mejor Trabajo Fin de Máster. El premio, valorado en 1.200 € y en una beca remunerada durante 6 meses en la APBA, irá destinado al mejor Trabajo de Fin de Máster en el ámbito de la actividad logístico-portuaria y marítima del Puerto Bahía de Algeciras, desarrollado por estudiantes de máster de las distintas universidades españolas e internacionales. Los requisitos de participación y presentación de los trabajos están detallados en las bases que podéis visitar en la web de Innovación de la Autoridad Portuaria. El plazo se mantiene abierto hasta el 31 de diciembre.

Y Universitarios de último curso estáis a tiempo de participar en el PROYECTO COMPAÑERO, un programa que consiste en que los alumnos de cursos superiores ayuden a los alumnos de nuevo ingreso al llegar a la universidad. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 31 de mayo y además van a recibir dos créditos ECTS.

Se va a cercando el verano y aquellos que queráis acudir los seminarios de los cursos de Verano de Cádiz y Cursos de Verano de San Roque tenéis hasta el 12 de junio para solicitar beca. Solo tenéis que entrar en la web de extensión universitaria.

Y viajamos hasta Oriente Medio de la mano de Alcultura Cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz para ver… Alma mater

Nos despedimos con una banda española que surge a finales de los noventa, por desgracia se separaron hace unos años pero siempre hay temas que quedan en el recuerdo y éste es uno de ellos… nos despedimos con The Sunday Drivers y su On my mind.