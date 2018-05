Reyes Martí: “Necesitaba un descanso”

Todos los artistas tienen derecho a darse un pequeño respiro. Reyes Martí, una de las pirotécnicas más queridas por los alicantinos que vibran con las mascletàs, justifica de esta forma su ausencia de les Fogueres de 2016 y 2017.

Pero este año, cuando recibió la propuesta del presidente de la Federació, Manuel Jiménez, para lanzar dos mascletàs fuera de concurso -el sábado, día 2 y el domingo, 10 de junio- no lo dudo, ya había recuperado las ganas de volver. En la entrevista, reconoce que si este año no participa en el concurso oficial es porque no vio el correo electrónico que le enviaron desde el ayuntamiento. Y es que la propuesta le llegó unos días antes de que se iniciara el concurso de mascletàs de las Fallas de Valéncia cuando ella solo tenía tiempo para dirigir a las 25 personas que montaban los espectáculos que tenía contratados.

Martí afirma que disfruta disparando sus espectáculos en Alicante ya que el ambiente es "más distendido" que en otras localidades.

Reyes Martí durante una entrevista en Luceros antes del disparo de una de sus mascletàs / Silvia Cárceles

La pirotécnica asegura que todo el mundo sabe que el color de sus mascletàs es el blanco, pero como la del 2 de junio, es un homenaje a las mujeres y un alegato contra la violencia de género y por ello, el color será el lila.

Esta es la conversación sin desperdicio con Reyes Martí.

