Christian Fernández: "Necesitas los nueve puntos para conseguir el objetivo"

El Real Oviedo está ya trabajando en las instalaciones de El Requexón para llegar al compromiso frente al Sevilla Atlético en las mejores condiciones posibles. Los carbayones son novenos, a falta de tres jornadas, y para la plantilla las opciones de entrar en fase de ascenso pasan por hacer pleno de victorias, como reconoce el defensa Christian Fernández.

"El equipo es optimista. Creo que tras el palo de El Sadar en el que había puestas muchas de las opciones que podíamos tener de cara al playoff el equipo se ha rehecho bien, está 100% mentalizado en conseguir los tres puntos frente al Sevilla Atlético", comentó el defensa del Oviedo.

"Vamos a ir con todo, no queda más. Es la última bala. Si siempre se habla de finales creo que esta es la primera. No vamos a ser ilusos ni ponernos una venda en los ojos. Está claro que necesitas los nueve puntos para conseguir el objetivo", añadió Christian sobre lo que se necesita para disputar la fase de ascenso.

Por último afirmó que no mira lo que hacen el resto de rivales: "Solo me preocupa lo que haga yo. De nada sirve que me preocupe por lo que pueda suceder en otros campos si yo soy incapaz de ganar en el mio. No pierdo tiempo en saber lo que hacen los demás, lo pierdo en saber lo que puedo hacer yo para mejorar".