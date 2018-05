Hasta 8 indicadores determinarán la ayuda a los colegios

Una de las demandas sindicales previa al acuerdo cerrado en las últimas 24 horas partía de incrementar el número de docentes con carácter general. Sin embargo, la propuesta que ha sido aprobada ha partido del Departamento y, lo que plantea, y se va a realizar a partir del curso que viene, es que sean una serie de indicadores los que determinen qué centros son los que necesitan un apoyo adicional. Esto es, la medida persigue incrmentar el profesorado allí donde más se necesita.

Para identificar estos centros se han definido ocho indicadores. En primer lugar, los resultados académicos del curso. En segundo lugar, el índice socioeconómico y cultural de las familias. En tercer lugar, las becas que se dan o que se reciben en los centros. En cuarto, el origen del alumnado y de sus padres. En quinto, la continuidad de este alumnado en el centro. En sexto, la llamada idoneidad, es decir, cuántos de los alumnos están en un curso que, por edad, no les corresponde. En séptimo lugar, la estabilidad del profesorado (si hay o no mucha rotación y bajo qué motivación) y en octavo lugar, las necesidades específicas de apoyo educativo.

El resultado de estos ocho elementos determinará y así lo ha hecho de cara al curso que viene cuántos centros necesitan apoyo y qué tipo de apoyo. Se dividen en tres umbrales en función de la necesidad: el índice muy alto, el índice alto de necesidades educativas y el resto. Este próximo curso hay 41 centros en el primer caso y, por ejemplo, en primaria supondrá una persona por línea de refuerzo. En secundaria, está por decidir. En el caso del segundo umbral, son 83 el próximo curso.

Como dato añadido, el curso que viene serán 140 los centros con refuerzo. Cada curso podrá variar el número de centros que reciban este apoyo adicional.