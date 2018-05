La Ertzaintza sanciona a la Ertzaintza

Ocurrió en la A1, en el kilómetro 353, en Gasteiz dirección Irún. Un vehículo de Brigada Móvil, que realizaba labores de patrulla o de traslado, sufrió una avería. Dieron aviso a la Unidad de Tráfico, que se personó en el lugar y redactó una multa en la que, según hemos podido saber, sanciona al Departamento de Seguridad porque el vehículo está circulando sin la ITV, que debía haber pasado en enero.

La sanción no es grave, es de 100 euros, pero podría no ser la única en los últimos meses. Y es que la Unidad de Brigada Móvil, en pleno conflicto con el Departamento, viene denunciando que sus condiciones no son las adecuadas, como no lo están sus vehículos.

Cabe recordar que los sindicatos de la Ertzaintza llevan denunciando el "lamentable" estado del parque móvil del Departamento de Seguridad desde hace meses, así como las irregularidades que se podrían estar cometiendo al circular en estas condiciones.