Mumbrú: "Si Bilbao Basket quiere contar conmigo, aquí estaré"

Alex Mumbrú se marcha en deuda con la afición de Miribilla. El destino le ha propuesto negarle una despedida con honores. "Agradezco al club que haya querido hacerme un homenaje para despedirme como profesional, pero la cosa no está para que nos centremos en un jugador. Ahora es momento de arropar al club todos juntos. Ahora no caben las individualidades", dice el capitán de Bilbao Basket.

Se despide de Bilbao y en Bilbao el tercer jugador que más triples ha logrado, el quinto con más minutos de juego, el sexto con más partidos y el noveno máximo anotador de la historia de la ACB. "Será un partido especial, algo bonito cuando puedes acabar en un club tantos años, con tu gente, con Bilbao Basket en Miribilla", apunta Alex.

Se marcha por una puerta que no esperaba ni se imaginaba. "No puede ser que no haya basket en Bilbao. Ahora mismo está todo ya desgraciadamente en manos de los dirigentes del club. No podemos dejar escapar ese activo que tiene el basket en esta ciudad", apunta Mumbrú

Pero también se marcha con un ofrecimiento. "No sé cuál será el futuro que nos espera tanto a mí como al club. De momento quedan dos partidos para acabar como profesionales y luego ya veremos. Yo tengo los títulos de entrenador y me gustaría entrenar. Ahora es el momento de hacer lo que sea por Bilbao Basket y si el club quiere yo estoy aquí para lo que haga falta", concluye el veterano jugador.