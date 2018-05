Barral: "Celebro mi cumpleaños como Neymar y en el campo también"

David Barral volvió a ser decisivo ante el Zaragoza. Si la semana pasada provocó el penalti ante el Albacete ayer hizo el gol que abría el marcador cuajando un partido completísimo desde la banda derecha. El de la isla se ha ganado un sitio en el once inicial de Cervera después de una temporada complicada.

Barral terminó contento por la victoria y por su actuación personal. "era un día especial, era el partido, el que había que jugar y ganar y así ha sido Hemos salido de inicio con las ideas claras, sabiendo al equipo que nos enfrentábamos y la suerte que nos hemos encontrado el gol rápido y se nos ha puesto de cara todo que es lo que nos gusta".

El delantero, tiraba de guasa en una semana en la que celebraba su cumpleaños, y lo hacía como lo grandes, con fiesta y gol. "Yo lo celebro como Neymar y luego en el campo también lo celebro, estoy muy contento por todo". Ya más en serio Barral reconoce que "de cara a puerta intento ser eficaz, la confianza tengo intacta, nunca la he perdido, estando en el área las oportunidades llegan". Es cierto que ahora tiene un nuevo papel en el equipo, más pegado en banda y casi jugando junto al lateral, una posición nueva para él. "No estoy acostumbrado a jugar en banda , pero me adapto a cualquier cosa de lo que me pida el entrenador. Ha salido un buen partido, Ha sido un partido ideal"