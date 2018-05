Colas en el Cartagonova pese al horario del FC Cartagena-Rayo Majadahonda

La LFP y la RFEF hicieron oficial ayer por la noche que el enfrentamiento de ida de la eliminatoria de ascenso entre Cartagena y Rayo Majadahonda va a tener lugar el sábado, a las 16:15. La causa, que el partido será televisado por BeIn Sports y, como siempre, son las televisiones las que mandan. Decidieron colocar el Real Murcia-Elche el domingo por la tarde, y mover el choque de campeones que parece menos atractivo a la hora que les quedaba libre el sábado.

Un horario poco habitual a lo que está acostumbrado la afición del FC Cartagena, coincidente con muchas comuniones, y que no ha sentado nada bien entre la parroquia albingera. Nada más conocerse la decisión, muchos aficionados albinegros se quejaban en redes sociales. El club contraatacaba con precios asequibles, tanto para abonados como para no abonados, con el objetivo de que el Cartagonova presente una imagen similar a la que presentó el domingo ante el Écija, en un partido que colgó el 'no hay billetes'.

Los precios para abonados oscilan entre los 8 euros de los fondos y el lateral bajo, a los 15 de tribuna alta, pasando por los 12 de lateral alto y tribuna baja. Menos incluso de lo que han venido pagando los no abonados en un partido de liga regular. Para aquellos que no tengan abono, los precios son bastante asequibles: 10 euros en fondos bajos, 12 en fondo alto y lateral bajo, 15 en tribuna baja y lateral alto, además de los 25 de tribuna alta.

Gracias a los precios y a pesar del horario, las oficinas del Cartagena han tenido, durante toda la mañana, colas de aficionados esperando para retirar sus entradas para el decisivo choque. Mucha expectación, se espera muy buena entrada en el Cartagonova.