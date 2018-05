Sobre la cultura de pactos

En Canarias no se han difundido sondeos solventes desde hace algún tiempo. Pero que no se hayan difundido sondeos específicos sobre Canarias no significa que no los haya. Los hay, y sus pronósticos sólo son buenos para Ciudadanos y el partido de Curbelo. El resto de los partidos bajan en mayor o menor medida, y el conjunto refleja un patio político en el que las mayorías prácticamente desaparecen. Es obvio que ya no existen en el Gobierno de Canarias, en los Cabildos, con la excepción -sostenida desde hace casi tres décadas- de Curbelo en La Gomera, ni en las ciudades más importantes. Aún se producen mayorías en ayuntamientos menores, pero sólo representan un cuarenta por ciento del total de los ayuntamientos, y menos del veinte por ciento del total de la población de las islas. Tras las próximas elecciones, tendremos siete partidos en el Parlamento –los cuatro nacionales más tres de obediencia local, Coalición, Nueva Canarias y el grupo de Curbelo-, hasta seis en los dos Cabildos capitalinos, y entre tres y cinco en los Cabildos de isla menor. Y una multitud enorme de partidos de distinto tipo y pelaje en los ayuntamientos, con presencia de fuerzas exclusivamente locales en muchos de ellos.

Todo hace pensar que lo razonable sería avanzar en dirección a una nueva cultura de pactos, pero nuestra clase política está bastante desentrenada en ese sentido. Desde la eclosión de los partidos emergentes, la política nacional se ha convertido en un galimatías de líneas rojas infranqueables que impiden a los grupos transitar hacia pactos y acuerdos. En España -y en Canarias-, esa situación mantiene Gobiernos en clarísima en minoría, y ha provocado legislaturas definidas por la inestabilidad y el conflicto, en la que cada asunto ha de negociarse con todos en medio de una general confusión.

Se impone, pues, una cultura de pactos y acuerdos, que recupere el denostado espíritu consensual de la Transición y permita a esta sociedad y a sus instituciones avanzar. Pero para que esa cultura se materialice e impregne de tolerancia y sentido común el devenir político, quizá se precise una nueva catarsis.