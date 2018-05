Nano Mesa: "Le tengo respeto a la afición blanquiazul por lo bien que me trataron"

Ha sido uno de los últimos baluartes de la cantera del CD Tenerife en salir lejos de la isla para buscarse un mejor futuro. Lo intentó en el Eibar y ahora defiende la camiseta del próximo rival de los blanquiazules este viernes en el Rodríguez López.

Y es que Nano Mesa reconoce seguir teniendo al conjunto tinerfeño en el corazón pues “he estado cerca de volver a la isla el pasado verano, incluso se intentó en el mercado invernal pero no se pudo porque el otro club no quería y no porque yo no quisiera volver al Tenerife”, reconoció el jugador nacido en La Laguna.

De cara al encuentro de este viernes en el primer recinto deportivo capitalino, el delantero tinerfeño buscará un puesto en el once que oponga Rubén Baraja aunque tiene claro que “en el caso de que marcara un gol, no lo celebraría puesto que a la afición blanquiazul siempre le he tenido mucho respeto y se han portado siempre muy bien conmigo”, declaró en la antena de la Cadena SER.

En lo que a su andadura en la máxima competición del fútbol de nuestro país se refiere, Nano reconoce que “no ha sido una experiencia de la que haya podido disfrutar plenamente, pero si el Sporting consigue el ascenso tienen una opción de compra para poder seguir con ellos”, sentenció.

El Tenerife B confirma los horarios ante el Internacional de Madrid

El Internacional de Madrid y el filial blanquiazul ya tienen fecha y hora confirmada para el encuentro correspondiente a la ida de la primera eliminatoria por el ascenso a segunda división B. El equipo de Leandro Cabrera “Mazinho” rendirá visita al campeón del grupo de la comunidad madrileña este sábado a partir de las 11:00 de la mañana en La Dehesa. El encuentro de vuelta ha quedado fijado para el domingo 27 de mayo en la ciudad deportiva Javier Pérez a partir de las 12:00 horas.