Se acabó el papel en El Arcángel

La locura desatada una vez más. La afición blanquiverde vuelve a estar con su equipo y en taquillas se cuelga el cartel de no hay billetes. Para posibilitar la ocupación de asientos de abonados que no puedan asistir el domingo, el club propone tres vías: ibera tu asiento si no vas a acudir el domingo a El Arcángel. Tienes tres vías: En taquillas presentando el abono. En taquillas@cordobacf.com con foto del carnet. Vía WhatsApp en el 677 43 48 20 con foto del carnet.

El objetivo es que el lleno de El Arcángel sea absoluto y no se vea ningún hueco. El equipo tiene un partido vital y nada puede fallar.