El bus a las playas de Oleiros, sentido común

Javier Losada, alcalde en el bipartito lo propuso en esta casa. Que los autobuses rojos de A Coruña puedan prestar servicio en el área. La propuesta lanzada al vuelo tuvo sus más y sus menos y ahí quedó, hasta que con Negreira de Alcalde el bus de A Coruña logró parar en Meicende después de una auténtica carrera de obstáculos administrativa digna del Paris Dakar. La misma que se ha producido cuando, a la espera de la intermodal, los buses del área han entrado hasta el centro de la ciudad. El alcalde de Oleiros proponía hace unas semanas otra medida que parte del puro sentido común. Que los buses de A Coruña no se queden a las puertas del Puente da Pasaxe y lleguen a las playas de Oleiros con un pequeño cambio en el servicio. Y los de Cambre y Culleredo. Un servicio que existía y se suprimió. El objetivo es siempre el mismo y la solución lleva décadas esperando. Hay que sacar coches de las calles, de los accesos, de las carreteras. Sentido común. Es difícil de entender que a estas alturas de evolución urbana no exista en el área coruñesa un consorcio de transporte para negociar, como mínimo, servicios y frecuencias. Demanda social existe y los pequeños reinos de taifas no sirven más que para poner frenos al desarrollo. Sentido común.

El proyecto inicial de la intermodal. Con especulación urbanística incluídoa por cierto. De otro tiempo.