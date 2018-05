Dice un amigo que todo lo bueno ocurre en los bares y quizás no esté falto de razón. Esta semana, sin ir más lejos, tiene lugar en A Coruña (y en muchas partes del mundo) un evento llamado Pint of Science. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes y divertidas sobre ciencia en bares y tabernas.

Es un festival a nivel internacional y que en España está comandado por la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España. Y más concretamente, en Coruña está comandada entre otros, por el gran Javier Pedreira "Wicho", amigo de esta casa y gran divulgador de ciencia donde los haya.

Si están escuchando ahora este audio quizás no lleguen a tiempo a la sesión de hoy, pero aún pueden asistir a las charlas de mañana en tres sedes ilustres: La cervezoteca Malte, La Consentida y Caneca Furada. A partir de las siete de la tarde. Les aseguro que se lo van a pasar en grande.

Y es que todo lo bueno ocurre en los bares. Porque a los bares no solo se va a beber o a comer. En los bares se va a vivir experiencias. Como la cultura en directo.

No somos conscientes del privilegio que tenemos en una ciudad como Coruña con las salas y locales que programan eventos en directo. Y, sobre todo, no somos conscientes aún de la cantidad de gente con talento que vive en el portal de al lado.

En Coruña prácticamente todos los días del año se puede ver música en directo, actuaciones cómicas, magia, poesía, teatro y otras expresiones artísticas. Si usted sale de trabajar cansado, el instinto básico de apoltronarse en el sofá a consumir televisión es fuerte, lo se, pero les animo a que algún día hagan un esfuerzo y prolonguen un par de horas su llegada a casa.

Los martes, como hoy, pueden disfrutar de un espectáculo maravilloso de improvisación teatral en Baba Bar de mano de la compañía Cousas Veredes, donde verán historias únicas e irrepetibles. Un miércoles al mes pueden asistir al fantástico Coruña Bloggers, los jueves hay monólogos en Bitácora Santa Cristina y el fin de semana tienen conciertos y música en directo en Garufa, el Playa, Le Club, la Sala Mardi Gras, Jazz Filloa, Baba Bar y un sinfín de locales que hacen de altavoz de la cultura local.

Y es que en esta ciudad hay mucha gente que no sale en la televisión, que no vende discos más allá de Puente Pasaje y que se autoedita sus propias novelas, que no tienen nada que envidiar a los famosos, en cuanto a talento se refiere.

Desde este pequeño rinconcito de la radio les pido que apoyen la cultura local de una forma muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es salir de casa y disfrutar de algún espectáculo en directo. ¿Dónde? En los bares. Qué duda cabe.