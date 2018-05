El balonmano cadete de Elda preparado para la cita nacional

El balonmano base de Elda vuelve a estar entre los mejores del país y este fin de semana se citarán con alguno de los representantes de los clubes más representativos del balonmano nacional.

H. Sant Joan Despí cadete / Cadena SER

Los equipos cadetes del Bm. Fem. Elda y el Bm. Elda – C.E.E. afrontan la 2ª Fase – Fase de Sector.

El Bm. Fem. Elda organiza el Sector H por lo que sus cadetes que dirige Bea Verdú jugarán en el pabellón municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” contra el Smurfit Kappa Córdoba de Balonmano (V. 20:00 h), C. B. Maristas Cartagena (S. 13:00 h) y Asociació LLeidatana (D. 13:00 h). el resto de emparejamientos han quedado de la siguiente manera: Asociació Lleidatana – Smurfit Kappa CBM (V. 20:00 h), Asociació Lleidatana – Smurfit Kappa CBM (S. 11:00 h) y Smurfit Kappa CBM – C. B. Maristas Cartagena (D. 11:00 h).

Los cadetes del Bm. Elda – C.E.E. que entrena Alberto Zapatero, se marchan hasta la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí donde se medirán a los guipuzcoanos del Usurbil KE (V. 20:00 h), al H. C. Eivissa (S. 10:45 h) y al F. C. Barcelona Lassa (D. 12:30 h). El resto de enfrentamientos serán: F. C. Barcelona Lassa – H. C. Eivissa (V. 20:00 h), F. C. Barcelona Lassa – Usurbil KE (S. 12:30 h) y H. C. Eivissa – Usurbil KE (D. 10:45 h).