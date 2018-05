Paula Quinteiro se enfrenta al veredicto de las bases. En Marea consultará a las bases sobre el futuro de la diputada de Podemos que se vio envuelta en un altercado con la policía local de Santiago.

El Consello das Mareas ha avalado con 23 votos la celebración de la consulta, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del 22 de este mes y durará 36 horas, de manera que está previsto que los resultados oficiales se conozcan a primera hora del jueves 24.

Los inscritos deberán responder telemáticamente "sí o no" a la pregunta "¿Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir de su cargo de diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta para un asunto particular?".

En la SER también queremos conocer vuestra opinión. ¿Debe dimitir Paula Quinteiro?

Diez miembros críticos con la dirección actual, que en todo caso no tienen mayoría en el órgano de dirección, han expresado que no participarán en la votación con el fin de no avalar la celebración de la consulta, ni siquiera con su no. Dos no se han pronunciado, entre ellos, Xosé Manuel Beiras.

El resultado de la consulta será vinculante aunque finalmente estará en manos de la diputada dejar o no su escaño en la cámara gallega.

En Marea quiere dejar claro que la nueva política es la participativa, la que tiene en cuenta la opinión de las bases, la que no pasa ni una si hablamos de comportamientos inadecuados. Para cumplir todas esas premisas está alargando hasta el infinito la situación creada tras la implicacion de Quinteiro en un altercado.

En principio, la semana que viene se realizará una consulta a las bases. Entre una cosa y otra, En Marea lleva casi dos meses sumido en una crisis que no acaba de resolver, y esto a un año de una elecciones que pueden determinar el futuro de la formación.