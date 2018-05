La Xylella, la PAC y la defensa del panel de catas, a examen en Jaén

Según el marco financiero de la PAC, después de 2020, se prevé que se produzca un recorte de fondos del 16%. Este tema ha sido uno de los protagonistas en el Consejo Provincial de Aceite por su repercusión en la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha presidido esta reunión a la que también ha asistido el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez de Haro, que ha hablado sobre el futuro de la Política Agraria Común así como de los trabajos que se están llevando a cabo en materia de detección y control de la Xylella Fastidiosa. Con respecto a los recortes anteriormente mencionados, Sánchez de Haro ha manifestado que no pueden estar de acuerdo con ese recorte, que supondría "un hachazo importante para nuestros agricultores, especialmente si tenemos en cuenta la relevancia de la PAC para Andalucía y para la provincia de Jaén, a donde vinieron más de 440 millones de euros, por lo que no podemos permitir que se reduzcan ni en un solo céntimo esta cantidad".

Francisco Reyes también se ha mostrado preocupado por los datos, y ha explicado que el territorio jiennense "ya sufrió una agresión muy importante, que no estamos dispuestos a permitir de nuevo, por lo que no sólo queremos que no se recorten estos fondos, sino que se recuperen derechos que se perdieron en la PAC que está actualmente en vigor".

Con respecto a la Xylella, se han detallado durante la reunión las medidas de prevención, detección y control que se están llevando a cabo por parte del Gobierno andaluz para evitar su llegada al olivo de la provincia de Jaén. El consejero ha explicado que hasta el momento, la única aparición que ha tenido lugar en Almería ha sido un caso aislado y los agricultores pueden estar tranquilos.

Por último, se ha hablado del panel catas de los aceites de oliva, al que el presidente de la Diputación ha mostrado su apoyo. Un sistema impulsado por las denominaciones de origen y al que ya se ha adherido la Diputación de Jaén, así como empresas y organizaciones del sector como AEMO, asociaciones agrarias y numerosos productores de Jaén y de Córdoba. Se trata de la medida utilizada para determinar si un aceite es virgen extra, virgen, lampante o de otras calidades inferiores.