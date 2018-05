"Quiero seguir, porque el fútbol es mi pasión"

Pedro Carrión ha acabado la temporada entre los máximos goleadores del Grupo X de la Tercera División. David Camps y Chico con 19 tantos han sido los que han superado al ariete xerecista que cerró la temporada con 18.

El isleño no esconde que le hubiera gustado terminar un año más liderando la tabla de goleadores, “pero estoy contento porque esos goles han servido para que al final, el equipo haya podido sumar los puntos necesarios para lograr la permanencia”.

El delantero recuerda en la Cadena SER que “ha sido muy difícil este año alcanzar el objetivo, hemos tenido mucha incertidumbre en los cobros, la dificultad en los campos de entrenamiento o la muerte de nuestro encargado de material al final con todo lo que nos estábamos jugando, el esfuerzo de todos ha sido muy grande”.

El jugador azulino meditará en las próximas semanas su futuro, “he acabado muy desgastado este año, no físicamente sino por todos los problemas que hemos tenido, pero las lesiones estos últimos años me han ido respetando y me estoy encontrando muy bien a pesar de la edad que ya uno va teniendo, el fútbol es mi pasión y seguramente cuando ya nos vayamos acercando a la pretemporada me iré animando y querré seguir” .