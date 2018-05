No es normal verle ante los medios de comunicación pero el anuncio de la renovación de CERLESA como uno de los patrocinadores del equipo para la próxima temporada ha servido para que el Consejero Delegado Ignacio Álvarez hable de las cuestiones de interes que rodean al equipo.

La primera y más importante es la salvación del equipo y en ese aspecto no tiene dudas:"La confianza que tenemos en el equipo y en el cuerpo técnico es máxima. Confiamos en todo lo que se está haciendo". Otro de los temas que todavía no están clarificados es la continuidad de Rubén de la Barrera. El entrenador gallego tiene un año más de contrato con Aspire. Ignacio Álvarez prefería pasar de puntillas por este tema:"En lo que tenga que ver con la parcela deportiva se harán los análisis que correspondan y se planificarán las próximas temporadas de acuerdo con la direccíon deportiva. Hasta ahora tenemos una gran satisfacción con los resultados y con el proyecto deportivo". El máximo mandatario de la Cultural en España también ha querido mandar un mensaje de tranquilidad acerca de la contiunuidad de la Academia Aspire en el proyecto:"La Academia tiene un proyecto a largo plazo en la Cultural puesto que no es una relación que no tiene un límite temporal. En la medida en la que acompañe el el entorno seguiran con el proyecto". Ignacio Álvarez también hacía refencia a la situación económica del equipo que a su juicio es modélica:"Estamos teniendo un crecimiento acompasado con lo que es el crecimiento deportivo y social. Los números van a estar en línea con lo que teníamos previsto, presupuestado y comunicado a la Liga de Fútbol Profesional"