La huelga de jueces no impedirá el juicio contra el senegalés acusado del crimen de Tatiana Vázquez

La huelga de jueces y fiscales programada para el 22 no va a impedir que se celebre el juicio, con jurado, contra el senegalés (I.N.) por el crimen de Tatiana Vázquez, cuyo cuerpo apareció cosido a cuchilladas en abril de 2016, en el barrio de San Fiz (Lugo) muy cerca de las oficinas de la policía local de la ciudad.

Pocos días después era detenido el procesado, que había mantenido una relación con la joven de Castro de Rei, y desde ese momento, más de dos años, permanece en la prisión de Bonxe donde insiste en proclamar su “inocencia”.

El abogado, César Lodos, ha confirmado que en principio “sí” se va a celebrar la vista, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. “Se trata de una causa con preso. Entiendo que la huelga que hay programada para la semana que viene no va a afectar a este procedimiento”, zanja.

Ese 22 se designará el jurado, y a partir de ese momento “ya comenzaremos con la celebración del juicio”, en una causa por la que la fiscalía pide 25 años de prisión, por los delitos de asesinato y malos tratos.

Lodos confiesa que sigue “creyendo a pies juntillas” a su cliente y ha desvirtuado que se “hayan equivocado con la acusación, sobre todo cuando no se han seguido otras vías de investigación”. Ha dejado claro que “no” hay pruebas que incriminen al joven senegalés, que toda la acusación se ha cimentado sobre “indicios” o “hipótesis".

Lodos no ha querido desvelar la estrategia que mantendrá en el juicio, no en cuanto a defender su inocencia sino en cuanto a otras vías de investigación para aclarar “realmente” lo sucedido ese nueve de abril de 2016. “En el juicio vamos a tener la posibilidad de ver que existen, que existían otras líneas que espero que tras la absolución de Ibrahima se investiguen”, ha subrayado.

César Lodos ha abundado en que su patrocinado porfía en que él “no” mató a Tatiana y también “niega” desde “el principio” la existencia de malos tratos. “No sé de donde sacan esa acusación porque ninguna persona de los allegados han podido acreditar que hubiera malos tratos”, ha afeado.

De los más de dos años que lleva en Bonxe, el abogado describe que su defendido ha pasado por “una montaña rusa de emociones, él al principio imaginaba que eso no podía durar más de 15 ó 20 días para que se viera que no tenía nada que ver. Una vez pasado ese tiempo, “se ha despertado a la realidad de que aquello no era tan sencillo como percibía, y ha pasado por crisis de ansiedad, ha entrado en depresión y ha valorado incluso que ni ganas de vivir tenía”.

En resumen, el principal acusado de este crimen llegó a pensar en quitarse la vida (en suicidarse). “Decía, no te imaginas lo que es vivir aquí dentro encerrado, sin haber echo nada. Me decía vivir así no merece la pena y voy a hacer una. Es lo que repetía en tiempos”, relata.

Lodos confiesa que lo intenta animar y así le repite que “confíe en la justicia”. “Aquí hay una investigación, él por mala suerte de ser extranjero y no tener arraigo aquí le ha tocado permanecer en prisión pero que confíe en la justicia”, es lo que le acostumbra a exponerle el abogado al joven senegalés.