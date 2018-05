Campos presume de una “reinserción laboral” del 35% en los programas de empleo de la Diputación de Lugo

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, ha presumido hoy de una “reinserción laboral” del 35 por ciento en los programas de empleo que lleva a cabo la Diputación. Este dato lo ofrecía durante la presentación de las empresas y trabajadores participantes en la nueva edición del Ben Empregado IV Máis Social, en la Plaza de San Marcos.

Campos reconocía que estaba “muy satisfecho” del nuevo plan de empleo, “al igual que de los demás, donde el porcentaje de reinserción en los Ben Empregados anteriores ronda el 35 por ciento”, recapituló. “Creo que no hay ningún plan de empleo en otra administración que tenga esa capacidad de reinserción. Una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno de la Diputación es el empleo y creo que somos la administración en la provincia de Lugo que más invierte en políticas de empleo, sin tener la competencia”, ha sentenciado.

Por su parte, la diputada de Promoción Económica e Benestar Social, Sonsoles López Izquierdo, concretaba que con esta presentación “se está en la última fase” del Ben Empregado IV Máis Social.

En el acto se reunían los “seleccionados y las empresas adjudicatarias”, y a partir de ahora “tienen cinco días para empezar el año de contrato”. “Esperamos que sea un éxito, como años anteriores, con datos de reinserción muy importantes. En esa línea seguiremos”, despachaba.

A dicho programa se presentaron más de 1.400 personas, “sin limitaciones a los perfiles que podían acceder”, con “muchísimas entrevistas” que finalmente condujo a la selección de 154 desempleados quedando “27 puestos vacantes, que se van a poner ahora a disposición de todos los lucenses”, detallaba López Izquierdo, sobre el plan que contemplaba 181 plazas. En dichos programas el gobierno provincial asume parte de los salarios y prestaciones sociales.

Abandono del BNG de SUPLUSA

Por lo demás, sobre el abandono de los representantes del BNG de los órganos de SUPLUSA (la sociedad del suelo que preside Manuel Martínez) “por el continuo enfrentamiento de la sociedad con la diputación”, el presidente Campos empleó un símil, por el que dejaba entrever cierto “enfado” con lo que sucede con SUPLUSA, que fue el detonante de la última crisis de gobierno provincial, con la expulsión de Martínez del grupo socialista al votar con el PP devolver la “encomienda de gestión” al pleno y no a la junta de gobierno, para la apertura de las residencias que programa la diputación.

“Sí tú le encargas algo a un constructor y no te devuelve el encargo que le das y no obedece a tus ordenes supongo que estarás enfadado o irritado. No es lógico, en eso coincidimos con el BNG”, concluía el presidente provincial.