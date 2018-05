La suma de centro derecha alcanzaría mayoría absoluta en mayo de 2019

La tendencia que se da en toda España, se repite también en la capital. Según la encuesta de El País, si hoy se celebrasen elecciones, Ciudadanos ganaría con un 31,2%, llevándose por delante los votos del PP, que obtendría su peor resultado: un 19,7% . Las dos fuerzas, a pesar de la caída del Partido Popular, sumarían mayoría absoluta.

Al PP le seguiría el PSOE, como cuarta fuerza política, que prácticamente repetiría los resultados con un 14,9% de los votos. Los resultados de Ahora Madrid tampoco experimentarían grandes cambios. La coalición que lidera Manuela Carmena no notaría prácticamente el desgaste de cuatro años en el Gobierno y obtendría un 28,8% de los votos, solo tres puntos por debajo de lo que consiguió en 2015.

Con estos resultados, Ciudadanos obtendría 19 de los 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid, 12 más de los que obtuvo en las elecciones de 2015.. El PP perdería casi la mitad de sus asientos, pasaría de tener 21 concejales a tener entre 11 y 12.

Son unos resultados similares a los de la encuesta que publica El Mundo de Sigma Dos. También da la victoria a Ciudadanos, siempre y cuando cuente con el apoyo del PP. Aunque, ningún partido lograría, por si solo, la mayoría absoluta para gobernar, según esta encuesta, Ahora Madrid sí sería la candidatura más votada, con el 30,4% de los votos.

Carmena es, además, la única política de la capital que consigue el aprobado de los ciudadanos, con un 54% de aprobación. La alcadesa ha negado en la antena de la SER que haya tomado una decisión sobre su continuidad y niega, como se comenta en sus círculos cercanos, que vaya a anunciar su candidatura antes del verano. Asegura que "no hay decisión" y que "quiere olvidarse de las elecciones". "No sé muy bien cuál es el momento en el que se debe abordar. Pero no quiero mezclarlo con la gestión".