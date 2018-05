Medallas de Oro para visibilizar a las mujeres

Medallas para mujeres, entregadas por mujeres. Nunca hasta ahora las mayores distinciones que entrega el Ayuntamiento de la capital habían tenido un sello tan femenino. Tradicionalmente han sido hombres los que han recibido las Medallas de Oro de Madrid –70 varones frente a apenas 7 mujeres–, y Manuela Carmena, con el apoyo de los cuatro grupos municipales, se ha propuesto equilibrar la entrega de estos galardones tras muchos años de olvido.

Durante el acto de entrega, celebrado en los Jardines de Cecilio Rodríguez (Parque de El Retiro), la alcaldesa ha considerado "necesario" que todas las Medallas de Oro de la ciudad se hayan otorgado a mujeres por el "equilibrio" y la "compensación" tras muchos años de olvido, ya que, ha dicho, hay que hacer todo lo posible por visibilizar a las mujeres.

"No nos podemos permitir que en ninguna parte del mundo haya un secuestro del talento femenino, (...) que en ninguna parte del mundo haya un olvido de las voces femeninas, que no se les permita desarrollar su integridad y sus derechos como personas", ha dicho la alcaldesa este martes en el acto institucional por el día de San Isidro, patrón de la capital.

"Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por visibilizar a las mujeres", ha reclamado Manuela Carmena, que ha entregado hoy las Medallas de Oro de la ciudad a la actriz Concha Velasco, la investigadora del CSIC Elena García Armada, la activista de los derechos LGTB y expresidenta del Cogam Boti García y a las jugadoras de hockey femenino del Club de Campo.

A la recepción han asistido, entre otros, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, además de los portavoces municipales José Luis Martínez-Almeida (PP), Begoña Villacís (Cs) y Purificación Causapié (PSOE). También han acudido los portavoces en la Asamblea de Madrid y el exalcalde madrileño José María Álvarez del Manzano.

Las medallas se han entregado solo a mujeres porque, ha explicado la alcaldesa, "el equilibrio precisa que haya de lo mismo por cada uno de los lados" y hasta el momento estos premios los habían recibido mayoritariamente hombres, tal y como también ha remarcado en la presentación del acto la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre (Ahora Madrid).

Premiadas

Al recibir su premio, Concha Velasco ha agradecido a la corporación que haya apoyado por unanimidad su nombramiento y ha deseado que de ahora en adelante la ciudad se sienta orgullosa de haberle concedido esta distinción que implica para ella la "responsabilidad enorme" de ser mejor persona.

"Me siento tan orgullosa y tan feliz que me voy a poner a llorar y sé que no lo debo hacer", ha comentado la actriz, que quiere que por encima de su "extraordinaria" carrera su familia y Madrid esté orgullosa de ella.

"Es uno de los días más emotivos de mi carrera profesional", ha dicho por su parte la investigadora del CSIC Elena García Armada, que ha desarrollado la tecnología necesaria para que caminen personas que han perdido su capacidad para hacerlo.

Su mayor reto, ha expuesto la investigadora, es hacer llegar al público estos logros y por ello ha reivindicado el apoyo de las instituciones para "allanar el camino lleno de obstáculos" a las empresas de base tecnológica.

La defensora por los derechos LGTBI Boti García Rodrigo ha dicho que la medalla le "emociona y con razón" porque el Ayuntamiento de Madrid ha reconocido a "una lesbiana activista". "Hay que verlo despacio", ha comentado en referencia al logro que supone para los derechos de las personas LGTBI este reconocimiento.

"Esta medalla es un premio de oro a las personas que han sabido luchar siempre con alegría reclamando su lugar en el mundo (...), esta medalla es de las subversivas que han encontrado en esta ciudad un cuerpo de acogida y un lugar de reivindicación", ha valorado Boti García, orgullosa de una ciudad que ha hecho suyo el activismo.

En representación del equipo de hockey femenino del Club de Campo que en la última década ha ganado 7 ligas, Alejandra Torres ha dicho que tanto para ellas como para su deporte es "un orgullo" recibir la distinción y ha hecho partícipes a las jugadoras que han formado parte de equipos años pasados porque, ha dicho, sus logros no vienen "de un año o dos sino de muchos años atrás".

Concha es nuestra

La primera en recibir hoy su Medalla ha sido Concepción Velasco Varona. “Concha es nuestra no podríamos entender Madrid ni nuestra historia personal sin Concha Velasco. Eres una grandísima artista y una maestra de la vida incuestionable. Para ser maestros en vida hay que ser comprensivos y tolerantes”, ha dicho Carmena de uno de los más claros referentes de la escena española de los últimos 50 años, además de una infatigable trabajadora que ha centrado su labor artística en Madrid.

Ciencia y activismo

La siguiente de estas mujeres ilustres en recoger su galardón ha sido la ingeniera industrial del CSIC y creadora del primer exoesqueleto biónico del mundo: Elena García Armada. “No hay verdadera ciencia –ha explicado la alcaldesa– si no está relacionada con la humanidad. La sociedad se mejora a través de la técnica. Lo que no conseguimos los seres humanos con la estructuras propias, aparece la técnica que hace milagros que antes eran imposible”.

Y si la Humanidad avanza por la ciencia, también lo hace gracias al activismo y qué mejor representante que Boti García Rodrigo, de la que Carmena ha querido destacar dos aspectos: su persistencia en la lucha por el movimiento arcoíris, pero sobre todo “su sonrisa en el tesón de la reivindicación sin violencia y sin acritud. Con tu sonrisa nos has sabido seducir”, dijo Carmena.

Un equipo de leyenda

10 Copas de la Reina, 9 Ligas de División de Honor, 13 Campeonatos de España de Hockey Sala. Si hay un equipo que domina el hockey femenino español en el siglo XXI, éste es el Club de Campo, que en 2017 logró el doblete (Liga y Copa de la Reina), el único conjunto femenino de un deporte olímpico de verano de la ciudad de Madrid que lo consiguió. En 2018 ya ha conquistado su 15º título de Copa de la Reina en Valencia, tercero consecutivo. La lista sigue... “Son tan increíbles y no se las conoce todo lo que debiera. Hemos mirado Madrid en búsqueda de talento y lo hemos encontrado”, afirmó Manuela Carmena momentos de antes de continuar la agenda del día, la misa y el tradicional paseo por la Pradera de San Isidro.