"Llevo más de 20 años como interino y ahora puedo perder mi trabajo"

Más de seis mil trabajadores públicos de las administraciones de la Comunidad de Madrid, lo que supone el 35% del total, no tienen plaza fija según CCOO; a pesar de que la ley, y así lo dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016, fija un tope de un 8 por ciento. Ahora que el gobierno regional ha convocado 24.000 plazas de empleo público a finales de año, la más grande en los últimos dieciséis, los interinos denuncian que pueden perder su empleo si no aprueban el examen en el caso de que las plazas que cubren de forma temporal salgan a concurso. Una prueba que no tendrá en cuenta ni sus méritos ni la antiguedad en el cargo.

Una situación de vulnerabilidad que critica Paco Ramírez, que desde hace 22 años es interino en la Consejería de Transporte "sin tener los mismos derechos que si tuviera mi plaza fija. Y ahora, si tengo que aprobar una oposición en el caso de que finalmente mi plaza salga a convocatoria pública, debo enfrentarme a jóvenes recién salidos de la carrera. Y a mis cincuenta y seis años es obvio que no estoy en las mismas condiciones", asegura.

Natividad Alonso también es interina, en este caso desde hace dieciséis años en la Consejería de Educación, "donde casi el cuarenta por ciento de la plantilla no tenemos una plaza", explica. Además sostiene que la convocatoria no tiene validez al no considerar el fraude de ley al que han estado y están sometidos los trabajadores interinos de la Comunidad. "Somos nosotros quienes más hemos cargado el peso de la crisis que ha sido muy dura en la Administración y en lugar de regular nuestra situación, sacan nuevas plazas a concurso".

Por eso, la Plataforma de Personal Temporal de la Administración pública de la CM ha convocado una concentración el próximo jueves ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid.