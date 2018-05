El Mallorca Live Festival cierra su tercera edición con un sold out y 27.000 asistentes

El festival mallorquín se consolida como una cita imprescindible en el calendario festivalero nacional con 27.000 asistentes en su edición de 2018.

Solomun / Mallorca Live Festival / @javiviladaa

El viernes 11 de mayo arrancó el festival con Primal Scream como cabeza de cartel, acompañado ese día por algunos de los artistas más celebrados en la actualidad, como la banda madrileña Izal, los estadounidenses Black Lips, el reputado DJ Solomun, La Casa Azul, Muchachito y Henrik Schwarz, entre otros.

La Casa Azul / Mallorca Live Festival / @javiviladaa

The Prodigy, Kase O, !!! (Chk Chk Chk) y las sesiones de Nina Kraviz y Vitalic entre lo más destacado de la segunda jornada del Mallorca Live.

Mallorca Live Festival comienza a preparar la edición 2019. ¡Nos vemos en un año!

El Mallorca Live Festival, celebrado este fin de semana en el Antiguo Aquapark de Calvià, se despide hasta el año que viene con un contundente sold out. Una edición más, y ya van tres, que termina con la sensación de que la isla tiene -por fín- el festival que se merecía. Un total de 27.000 festivaleros han podido disfrutar de dos días repletos de música en directo, gastronomía y numerosas actividades culturales.

Djs From Mars / Mallorca Live Festival / Miquel Mas

Los británicos The Prodigy, cabezas de cartel internacionales de la segunda jornada del festival, fueron los reyes indiscutibles de la noche, en el que fue su primer concierto en Mallorca. La contundencia del sonido de la banda coincidió con el comienzo de la lluvia sobre Calvià, lo que no desanimó a un público completamente entregado Con la complicidad de jugar en casa, Oso Leone hipnotizaron a los presentes en el el Sol House Stage, pero si hubo alguien que destacó sobre sus tablas fue el rapero zaragozano Kase.O, que congregó a la gran mayoría de los asistentes durante su concierto, antes de ceder el sitio al contundente sonido de El Columpio Asesino. La música dance llegaba ya de madrugada de la mano de !!! (Chk Chk Chk), que, pese a la lluvia consiguieron que el público bailase como esta banda se merece. Lamentablemente, las actuaciones de DJ Coco y The Market Noise tuvieron que cancelarse por las inclemencias del tiempo.

Kase O / Mallorca Live Festival / Miquel Mas

El día había arrancado en el escenario Estrella Damm Stage con Stuffed Soup, ganadores del concurso Mallorca Live Talent, pero en él destacó el concierto de Macaco, que llenó de buen rollo una carpa abarrotada tras unos renacidos Sobrinus, de vuelta tras quince años sin actuar en directo. También regresaban con mucha expectación los mallorquines Sexy Sadie, que celebraron con su directo en el Mallorca Live el veinte aniversario de su mítico disco “It’s beautiful It’s love”. En el mismo escenario destacaron el soul de Morgan, uno de las actuaciones revelación del fin de semana, el rock bailable de Polock y, para terminar la noche, la electrónica de la mano del live de Vitalic y de Nina Kraviz, uno de los platos fuertes del día, que cerraba el festival con una carpa abarrotada tras dos días repletos de música y buenas vibraciones.

Macaco / Mallorca Live Festival / Miquel Mas

Agoraphobia fueron las reinas del Tragus Tramuntana Stage a base de actitud y rock and roll, en un escenario en el que también destacaron unos hipnóticos y sugerentes Los Espíritus. A su lado, en la zona The Town, no paraban las actividades y los asistentes pudieron pasar un rato en la barbería más trendy de la mano de M80 o hacerse las fotos más locas montados en el Mehari descapotable de Tragus. En la zona no faltaron los espacios de concienciación de Ecoembes y Energy Control.

Bad Gyal / Mallorca Live Festival / Miquel Mas

Por segundo día consecutivo, el chef Tomeu Caldentey (una Estrella Michelín) hizo las delicias de un nutrido grupo de afortunados en la zona Vip, con un show cooking en directo en el que no faltó la más alta gastronomía maridada con las mejores cervezas de Estrella Damm. También fueron unos pocos los elegidos que pudieron disfrutaron del privilegio de ver los conciertos desde la terraza de Gold Car junto al escenario principal.

Dos días de música, gastronomía, arte y charlas profesionales que sitúanal Mallorca Live Festival como un cita imprescindible en el calendario festivalero español y posicionan a Calviá, y a Mallorca, en el mapa del circuito musical internacional.