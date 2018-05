Alianza Mar Blava y Greenpeace piden paralizar el proyecto de sondeos MedSalt-2

Alianza Mar Blava y Greenpeace reclaman la paralización del proyecto de sondeos MedSalt-2 que ha iniciado el Gobierno central en aguas del Mediterráneo porque consideran que, al margen de las consecuencias al medio ambiente y posiblemente al sector turístico, es un anuncio, "deficiente", según estas entidades, que presenta "grandes defectos y que vulnera una serie de normas en su publicación".

Ambas entidades aseguran que detrás del proyecto científico se esconden intereses empresariales para la búsqueda de petróleo.

La asociación Alianza Mar Blava ha presentado un escrito jurídico para denunciar la nulidad del trámite de información pública del proyecto ya que según el portavoz Carlos Bravo tiene "numerosos incumplimientos y vulnera la legalidad".

Pide por tanto que el procedimiento sea archivado por el ministerio de Asuntos Exteriores por incumplir con el plazo de exposición pública, por no presentar toda la documentación del proyecto, por no haber consultado a las entidades autonómicas, locales ni a las asociaciones afectadas, y por publicar solo el anuncio en el Boletín Oficial del Estado y no en los boletines autonómicos como el de Balears o Valencia, o en los medios de comunicación.

Mientras, en Greenpeace, Julio Varela, critica al Gobierno central por querer seguir apostando por el petróleo y no por las energías limpias. Además, considera que afectará de forma directa al medio ambiente, a la pesca y al turismo en el mar Mediterráneo.