Més Menorca tacha de "escándalo" y "urbanismo a la carta" la enmienda Nadal

Més per Menorca acusa al Govern de gobernar a favor de intereses particulares y tacha de "escándalo" la llamada “enmienda Nadal” que se pretende incorporar a la Ley de Urbanismo aprobada hace unos meses y que abre la puerta a la ampliación y los usos turísticos del centro deportivo del tenista en Manacor. El diputado Josep Castells exige explicaciones a la presidenta Armengol por la colaboración del Ejecutivo en la redacción de la enmienda impulsada por el grupo parlamentario popular.

Castells considera que la enmienda es una clara muestra "de urbanismo a la carta" que recoge una serie de exoneraciones urbanísticas y cambios de uso "con nombre y apellido". Reprocha el diputado que hace unos meses se aprobó la Ley de Urbanismo que contemplaba una serie de medidas para proteger el territorio y que ciudadanos han acatado. Por eso, considera "un escándalo" que ahora se intente exonerar de un plumazo a un promotor "de todos los procedimientos por los que tienen que pasar el resto de ciudadanos".

El portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, afirma que el resto de partidos, incluidos Podemos y PSOE, les pidieron mirar al otro lado e incluir la enmienda en la Ley de Vivienda que su grupo impulsó. "Nos presionaron" ha dicho el diputado, que ha insistido en que su grupo no quiere "esconder" la enmienda sino que aspira a eliminarla. Més per Mallorca también ha anunciado que no dará apoyo a la enmienda, independientemente de la ley en la que se quiera incluir.

La presidenta Armengol afirma que el Govern ha tratado de dar seguridad jurídica y apoyo durante toda la legislatura a los grupos parlamentarios para garantizar, dice, que las enmiendas sean tramitadas "con rigurosidad". Sostiene Armengol que el centro se impulsó hace dos legislaturas y se declaró de interés autonómico e insiste en que la enmienda devuelve las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Manacor.