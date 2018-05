Algunos de ustedes habrán notado que estos comentarios se dicen en castellano.

El “algunos” no es un chiste malo, ni un cuestionamiento de su capacidad de entender.

Me refiero mejor a que la perfección del bilingüismo consiste en no reparar en cuál de los dos idiomas estás escuchando, o hablando. O escribiendo, para los bilingües más depurados.

No debe ser casualidad que los hablantes del catalán más envidiable también dispusieran de un castellano intachable, y pienso en Félix Pons como ejemplo más perfecto del desdoblamiento.

El castellano saca músculo en todo el planeta, En cuanto a perderse la riqueza del catalán hablado en Balears no es ilegal, solo es otro crimen contra la humanidad.

El Mediterráneo de Serrat y la Ítaca de Llach son inequívocamente baleares, y no solo porque Biel Mesquida puso a Llach sobre la pista de Kavafis.

Está bien que Ciudadanos quiera ganarle las elecciones al PP siendo más español que nadie, y que Més haya recordado que olvidarse de España es una excelente receta electoral en Balears.

Pero también hay que defender el no problema del catalán, aunque Rajoy esté dispuesto a quemar el mobiliario con tal de quedarse en La Moncloa.

