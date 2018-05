La afición del Real Murcia tendrá 3.200 entradas a 10 euros para la vuelta en Elche

El director general de la entidad grana, Toni Hernández, ofreció antes de iniciar la carrera por el ascenso, un cara a cara con los medios de comunicación en la que volvió a primar la transparencia sobre los pasos que se están dando en el club. Eso sí, también tenía en mente lanzar un mensaje para los que quieran entenderlo: "No entendería que con los precios que hemos puesto para el partido contra el Elche, la Nueva Condomina no registrase una entrada de 30.000 espectadores. Sueño con colgar el cartel de 'No hay billetes', porque estoy convencido de que se puede conseguir. Es la mejor manera de demostrar el sentimiento ante el club".

Sobre lo ocurrido el pasado sábado en las oficinas del estadio, el director general no escondió que se trató de "una reunión para que los jugadores, técnicos y todos los empleados firmaran con el presidente del club un documento reconociendo la deuda que tienen contraída". Confirmó que actualmente a los jugadores de la primera plantilla se les adeuda las nóminas de marzo y abril, mientras que a los integrantes del cuerpo técnico se les pagó ayer otra mensualidad y "ya están igual que los jugadores. Los datos de los empleados no los tengo".

No se puede ascender a la Segunda División A sin estar al día en el pago o la firma de un acuerdo con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. Sobre esta cuestión, el director general explicó que "hace falta un certificado de estar al corriente de pago con ambos estamentos, lo que pasa por pactar la deuda, ya que no podemos pagar la totalidad en estos momentos".

Sobre cuestiones deportivas y concretamente respecto de la continuidad de José María Salmerón al frente del primer equipo no escondió cuales son los intereses de las partes: "El presidente el entrenador y yo nos sentamos y le dijimos a Salmerón que queremos que siga. Después hablé otra vez con él a solas y también con su representante. La impresión que tengo es que quiere seguir, pero ahora aparcamos todo hasta acabar la competición. No hablamos de dinero. Él quiere seguir y nosotros queremos que siga y si subimos a Segunda no hay problema porque su contrato se renovaría automáticamente". El que no está para reaparecer es el delantero murcianista: "A Víctor Curto no se le puede activar la ficha hasta el 28 de mayo. Físicamente tampoco está para poder jugar en la primera eliminatoria".

En cuanto se supo que el enfrentamiento de la primera ronda por el ascenso sería contra el Elche, ambos clubes llegaron a un acuerdo para el intercambio de entradas, el cual será del "10% del aforo total tanto para un partido como para el otro. Esto supone que tendremos 3.100 entradas para entregar al Elche a 10 euros y que ellos tendrán algo más de 3.200 al mismo precio". Por cierto, que Toni Hernández reconoció que el Real Murcia se concentrará en un hotel de Murcia el domingo día 20, el mismo día del partido.