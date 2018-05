O vindeiro 26 de maio terá lugar no Pazo dos deportes Paco Paz de Ourense a disputa da fase final da Copa Deputación de Voleibol. Durante o pasado mes de abril e comezos de maio xogáronse as fases previas de clasificación nas diferentes categorías: Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete, Xuvenil e Senior. Este campionato, que agrupa a todas as categorías base dos clubs ourensáns, considérase o colofón á tempada oficial de voleibol en pista e supón un recoñocemento ao esforzo realizado pola familia do voleibol orensáns, integrada por xogadores, técnicos, directivos e afección, durante a tempada 2017-2018.

