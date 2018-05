El pasado viernes una empresa palentina, Icon Multimedia, ha celebrado el 25 aniversario de su existencia. Celebraron un acto donde su mayor protagonista, sin lugar a dudas, fue el discurso de uno de sus socios fundadores asumiendo la portavocía de todo el equipo directivo. Su alocución se convirtió en todo un alegato sobre una manera extraordinariamente singular de entender el mundo empresarial. La oratoria estuvo plagada de palabras valiosas y de ideas valientes dedicadas fundamentalmente a poner en valor su identidad huyendo de adornar su imagen. Hablaron desde su propio corazón y construyeron un argumentario con ingredientes insustituibles: su propio sistema de creencias. Por eso son creíbles.

Icon Multimedia, el proyecto que surgió en el sector del videojuego hoy es un referente mundial en las tecnologías de la información y la comunicación. Ellos no nacieron en un garaje como muchos a los que la literatura ha encumbrado, lo hicieron en una buhardilla de Palencia invadida por goteras, tantas goteras había como pasión derrocharon por lo que hacían. Pero cuando se les habla de su recorrido reaccionan de manera severa haciendo constar sin ningún rubor que no les gusta la palabra “emprendedores”, que ellos son empresarios. En efecto, son de la generación a la que otros muchos, antes o después, nos alistamos. Una estirpe de profesionales que DECIDIERON CREAR SU EMPRESA, asumiendo principalmente que PARA CREAR HAY QUE CREER. Y aunque hoy sean moradores en el éxito, entienden que al lado de éste está su contrario, que no es el fracaso porque del fracaso también se aprende; saben que lo contrario del éxito es el conformismo contra el que ya están vacunados.

Quizás los factores del éxito de Icon Multimedia puedan localizarse en algún buen manual sobre el management de finales del siglo XX, pero si algo debemos tener presente para calificarlos es que se trata de empresarios netamente transgresores. Transgresores como lo fueron los pioneros del rock que toleraron la crítica inicial por la supuesta inconsistencia de sus creaciones y de sus instrumentos musicales mientras, poco después, los grandes maestros de la música clásica se postularon como sus acompañantes, y donde hoy las mejores orquestas sinfónicas los incluyen en su repertorio con el mismo afán con el que se aprestarían a interpretar los Valses de Strauss en un Concierto de Año Nuevo.

Eso, la transgresión ante lo establecido a través del capital humano, la gestión del talento y del método de trabajo aplicado, capaces de conformar un estilo empresarial marcado por el rigor y la profesionalidad. Por eso no creo que esta empresa, y otras parecidas a ella, estén dispuestas a enterrar su hacha de guerra, sabedoras como son de que aún les quedan grandes batallas por librar. Al final se les desea suerte en su futuro, por supuesto. Pero para los que no creemos en la fortuna gratuita, si llegase seguro que los cogerá trabajando.