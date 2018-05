Jaime Siles, Ignacio Elguero y Julián Alonso en los Encuentros con la Poesía Norte de Castilla

Se ha presentado la Octava edición de los denominados ‘Encuentros con la Poesía’ organizados por El Norte de Castilla, y que en este 2018 tendrán lugar los días 17, 29 y 30 de mayo en el auditorio de la Fundación Díaz Caneja a las 20:00 horas. El primero de los protagonistas será Jaime Siles (17 de mayo): (Valencia, 16 de abril de 1951) es un reconocido filólogo, políglota, poeta, crítico literario, traductor y catedrático universitario español. Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Salamanca, licenciándose en Filosofía y Letras doctorándose (1976) en Filología Clásica, en ambos casos con Premio Extraordinario. Amplió estudios en la Universidad de Tubinga y como investigador en Colonia, comenzando tras el doctorado a trabajar como profesor ayudante de Filología latina en Salamanca (1976-1980), Universidad de Alcalá de Henares (1980-1982), catedrático en la Universidad de La Laguna (1983). Pasó varios años como agregado cultural español en Austria (1983-1990), tiempo durante el cual fue profesor visitante en distintas universidades europeas (Graz, Salzburgo, Bérgamo y Berna) y la estadounidense Universidad de Wisconsin-Madison) después fue catedrático en la universidad suiza de San Galo (St. Gallen) hasta 2002, donde fue decano de Ciencias de la Cultura de 1997 a 1998. También fue catedrático honorario en la Universidad de Viena. Fijado en España, en la actualidad (2015) es catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Valencia. Dirige la colección de estudios clásicos de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. De sus libros de poemas destacan Canon, 1973 (Premio Ocnos), Música de agua, 1983 (Premio de la Crítica de País Valenciano y el Premio de la Crítica de poesía castellana), Semáforos, Semáforos, 1990 (Premio Loewe), Himnos tardíos, 1999 (Premio Internacional «Generación del 27»), Desnudos y acuarelas, 2009 (Premio Tiflos de Poesía) y Horas extra, 2011 (Premio Universidad de León de Poesía). Además en 2003 se le concedió el Premio Teresa de Ávila por el conjunto de su obra, y al año siguiente el Premio de las Letras Valencianas. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de la Real Academia de Cultura Valenciana y de la Real Academia de la Historia.

El segundo poeta que estará en Palencia será Ignacio Elguero (29 de mayo): (Madrid 1964). Escritor y periodista español, Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio Elguero se inició en el periodismo como reportero del programa de televisión de Iñaki Gabilondo ‘Iñaki los jueves’. Posteriormente pasó a colaborar en ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER. Regresó a televisión como reportero y coordinador del programa de Antena 3 ‘Cita con la vida’, fue coordinador en el magazine de Canal Sur ‘De tarde en tarde’ y subdirector del programa ‘Hoy es posible’ de TVE. Ha sido Asesor Cultural de la Dirección de Programas; subdirector del magazine diario de tarde ‘Lo que es la vida’; subdirector y copresentador del magazine diario de noche ‘El ombligo de la luna’ y del programa de madrugada ‘El último gato’. Director del programa literario “La estación azul”. Igualmente ha desarrollado su trabajo como guionista de los programas “Fin de siglo” y “Documentos”. En 1997 se incorporó a RNE donde trabaja desde entonces. Entre julio de 2012 y julio de 2013 ejerció el cargo de Director de Radio 1 de Radio Nacional. Desde julio de 2013 ejerce el cargo de Director de Programas de Radio Nacional. Su obra poética se condensa en los libros ‘Los años como colores’ (Huerga y Fierro editores, 1998), Cromos (Huerga y Fierro editores, 2000), ‘El dormitorio ajeno’ (Editorial Hiperión, 2003), ‘Materia’ Premio Internacional de poesía Claudio Rodríguez (Editorial Hiperión, 2007) y ‘Siempre’ (Editorial Hiperión, 2011).

El ciclo se cierra conJulián Alonso y el grupo Astrolabio (30 de mayo): (Palencia, 1955) Licenciado en Geografía e Historia, su actividad se dispersa en diversos ámbitos: literatura, creación artística, edición, crítica, conferencias, jurado de premios literarios y de pintura, promoción, organización y comisariado de exposiciones y eventos culturales y artísticos, radio, etc. Fue responsable de los programas de Radiocadena Española/Radio Nacional de España en Palencia: “La hora del Rock & Roll”, “Club Medianoche”, “Música y Palabra” y “Voces de Palencia”, programas realizados entre 1986 y 1998 y del “Archivo sonoro de poetas palentinos”. Ha publicado, entre otros, el libro de relatos “República de los Sueños” (1991), los de poesía, “Diario de Abril” (1992) “Arquitextura” (Premio Provincia de Guadalajara 1993), “…Y no estabas tú” (1995, en colaboración con Jesús Aparicio), “Trampas de la memoria” (premio Ciudad de Benicarló 1999 –con prólogo de L.E. Aute-), “Pasos en la arena” (Palencia, 2008), “Como un lento veneno” (prólogo e ilustración de L.E. Aute) (2013), “Poesía en derribo” (2014). El Grupo de Poesía Astrolabio, o si se prefiere el nombre oficial Asociación Cultural Astrolabio, se va consolidando hacia 1986 tras una serie de encuentros de unas personas con inquietudes literarias que escribían poesía y que se venían reuniendo periódicamente para conocer la creación poética actual y poner en común lecturas y experiencias. El quehacer poético del Grupo no se limitó a las reuniones mensuales. Desde el principio manifestaron su voluntad de realizar actividades públicas, de dar a conocer a la sociedad lo que hacían y de aprender de lo que hacían otros. Para ello convocaron anualmente unas Jornadas de Poesía que estuvieron abiertas a todo el mundo y que contaron con la presencia de poetas y críticos literarios de otros lugares. Los primeros libros de poesía de miembros del Grupo fueron ‘República de los sueños’ de Julián Alonso y ‘Cien robles al dolor curtidos’ de Elpidio Ruiz.