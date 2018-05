Los pensionistas convocan otra manifestación para este jueves en Pamplona

De nuevo a la calle. Y piden el apoyo de toda la sociedad. Los pensionistas y jubilados navarros no se fian en absoluto de los acuerdos PP-PNV sobre la mejora de las pensiones y convocan una nueva manifestación para este jueves 17 de mayo que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Merindades de Pamplona. El objetivo: exigir que la Constitución blinde la revalorización de las pensiones referenciándolas como mínimo al IPC.

Las dos coordinadoras que trabajan en esta materia, Mayores contra la Crisis y Coordinadora por la Defensa del sistema Público de Pensiones, se han puesto de acuerdo para pedir a la sociedad que vuelva a salir a la calle y exigir al gobierno de Rajoy una verdadera reforma del sistema que garantice las pensiones dignas para siempre.

Fernando Viedma, Manolo Burguete, Juanjo Martinez, Manolo Vázquez y Jesús Suescun, portavoces, han reiterado que el pacto que el nacionalismo vasco ha conseguido arrancar al PP no es suficiente y contiene serias dudas. "Es una batalla ganada, pero ¿después qué?", se han preguntado. De hecho, esos acuerdos no eliminan el llamado "factor de sostenibilidad" que es el elemento que ha permitido al gobierno popular incrementar las pensiones en un 0,25% en estos años y que podría volver a aplicarse si al término de los dos años de vigencia de los acuerdos con el PNV si la demografía o la recaudación pública no mejoran.

Todas las asociaciones de mayores exigen equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional para avanzar hacia una pensión mínima de 1080 euros. Además, exigen la derogación del factor de sostenbilidad y la reforma de la Seguridad social del año 2013 que recorta las pensiones. Se ha perdido ya el 6% del poder adquisitivo y, si las movilizaciones sociales no lo impiden, esa pérdida será del 30% en un plazo de diez a quince años.