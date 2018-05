Mérida firma batir el récord de tarjetas en Osasuna si se asciende

Fran Mérida es el máximo asistente con 5 pases de gol, el segundo máximo goleador con 7 tantos y sorprendentemente el jugador más tarjeteado de Osasuna. El catalán suma ya 18 amarillas en los 32 partidos de liga que ha jugado. Mérida bromeaba en SER Navarra sobre el elevado número de amonestaciones que ha visto ésta campaña y que le hacen igualar al uruguayo Pablo García que ostentaba el récord en una temporada desde la 2004/05.

Conozco a Pablo García sí e igual el récord no es malo, pasaré a la historia por algo, así me recordaréis, eso sí, si entramos en playoff y ascendemos, firmo el batir el record. No tengo ningún problema, como si me sacan 3 tarjetas más" señalaba Fran Mérida que insistía "ya no me da tiempo a cumplir otro ciclo ¿no? ya solo quedan 3 partidos pero si tengo que hacerla todos los partidos, la haré, lo siento mucho".

Respecto a la situación del equipo a un punto del playoff y ante la visita al campo de un rival directo como el Numancia, Mérida señala que "estamos en la pomada cuando parecía que estábamos muertos. El domingo partido muy complicado pero no tengo ninguna duda de que nuestra afición va a estar ahí, porque siempre están y las entradas van a volar".