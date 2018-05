Que no se cobre peaje mientras duren las obras de Rande

Protestan los ciudadanos y los políticos que también lo están viviendo en primera persona. Los alcaldes de O Morrazo piden que se levanten las barreras durante las colas e incluso la Valedora do Pobo dice que lo lógico sería no pagar el peaje.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, lo puede decir más alto pero no más claro, pide que no cobre peaje mientras duren las obras. Hoy la presidenta de la Diputación contó que venía hacia Pontevedra desde Vigo y estuvo 20 minutos parada en Rande. Exige el PP que tome decisión para acabar con estos atascos y que no se limite a echarle la culpa a empresa concesionaria.

Y el alcalde de la capital de la provincia, Miguel Fernández Lores, también cree que lo menos que se puede pedir es que liberen el peaje.