Unai Emery se aleja: "Quiero seguir compitiendo en Europa"

Unai Emery se aleja de la Real Sociedad. El objetivo prioritario de Roberto Olabe para hacerse cargo del primer equipo txuri-urdin la próxima temporada pierde fuerza según pasan las semanas y se acerca el final de temporada, el momento de elegido para designar al nuevo entrenador. Las conversaciones con el técnico hondarribitarra han sido fluídas, tratando de convencerle explicando el proyecto deportivo de la Real, pero la idea de Emery va por otro camino, por mantener el actual estatus que tiene en el fútbol europeo, algo que complica, sino imposibilita del todo, que pueda fichar por la entidad donostiarra. Porque la Real no cumple la primera condici´no que exige Emery para elegir equipo de cara al curso que viene. "Estoy con tranquilidad, es verdad que se abre enseguida abanico de opciones, estoy siguiendo una línea argumental propia, para reforzar tanto como como mi cuerpo técnico como mi gente cercana, en tres líneas. Lo que quiero es mantener un poco ese estatus deportivo en cuanto a Champions o Europa League. Poder seguir comptiendo en cuqlquier liga doméstica, pero que además pueda seguir comptieiendo en Europa. También quiero un sitio con buenas instalaciones, en un sitio en el que yo esté a gusto, y lógicamente el apartado económico, donde tenga un reconocimiento. Con ello estoy tranquilo, escuchando las circunstancias que se van abriendo y luego ya veremos cuál se va concretando", señaló ayer 'El Larguero' de la Cadena SER.

Después, es verdad que hizo un pequeño guiño a la posibilidad de volver a la Liga española, pero sin concretar que en ese caso su destino fuera la vuelta a su casa, a Donostia. "El otro día estaba con un entrenador argentino charlando y me comentaba que nunca se está mejor como en España. Yo tengo mi círculo en Valencia, donde está mi hijo, tengo mi círculo en San Sebastián, donde está mi madre, mis hermanos y mis amigos, y vengo también por Madrid. Y en ese círculo me muevo desde París. La liga española la conozco y el idioma lo conozco, y eso importante a la hora de transmitir a los jugadores, y tampoco lo descarto, estoy abierto a todo", añade Emery. No descarta nada el hondarribitarra, pero se le puede ir descartando para el banquillo de la Real, a pesar de las negociaciones que se han mantenido y que en algún momento ha estado cerca de llegar a un entendimiento. Pero el caché que tiene y las ofertas que le van a llegar a su representante, Jorge Mendes, que no duda en ofrecerlo a grandes banquillos europeos, hacen imposible que se vaya a poder llegar a un acuerdo.

En este punto entra Asier Garitano, que a día de hoy es el mejor colocado para hacerse con el banquillo de la Real para la próxima temporada. Como ya se informó en la Cadena SER, el técnico de Bergara ya sabe lo que le puede ofrecer la Real y en la Real ya saben lo que piensa de la opción de fichar por el equipo de su tierra. Gusta a muchos consejeros y Olabe también lo tiene en buena consideración, así que sólo falta que se reúna el Consejo de Administración y se tome una decisión, algo que ocurrirá la semana que viene; porque el presidente, Jokin Aperribay, está fuera esta semana por motivos laborales. Olabe tiene la opción de Asier Garitano y otros candidatos de distinto perfil, pero también con la condición de tener hambre para crecer en la Real y que guarda con el máximo sigilo, y expondrá su idea en esa reunión, de la que debería salir el nombre del nuevo entrenador realista. Garitano cuenta también con ofertas del Espanyol, que también negocia con su representante; y del Deportivo de la Coruña para su proyecto en Segunda. Con todo, parece que si la Real le quiere, Garitano esperará y desechará otras propuestas. El desenlace de la noticia más esperada de los últimos meses en la Real está cada vez más cerca.