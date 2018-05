Sandra Polop, cantante y actriz

El estreno del musical Chiquilla, basado en las canciones de Seguridad Social, dejó un buen sabor de boca a todos los que asistieron a la primera (y de momento única) representación en el Teatro Olympia. Un espectáculo coral, con música y voz en directo, ritmo trepidante, y un personaje que hace de hilo conductor durante toda la historia: Eva, camarera de un bar amenazado de desahucio, infatigable en sus intentos por salvar el local. Un papel interpretado por la cantante valenciana Sandra Polop.

Sandra Polop se dio a conocer en la cuarta edición de Operación Triunfo, en el 2005. Ha participado en numerosos proyectos musicales, y ya tenía experiencia en el teatro musical (Jesucristo Superstar, Grease), pero es la primera vez que asume un reto de interpretar un papel tan destacado, en el que da rienda suelta a su vis cómica: “Eva es un personaje muy enérgico, siempre está en escena. Tiene momentos muy altos, y otros muy emotivos ”, dice Sandra en su visita al programa Hoy por Hoy Locos por Valencia.

Bajo la dirección de Pedro J. Llinares y el asesoramiento artístico del propio Jose Manuel Casañ, Chiquilla se estrenó el pasado 9 de mayo en el Olympia, en una representación única, aunque parece que la intención es que el proyecto tenga continuidad, como así reconoce Sandra Polop: “Lo que pretendía la productora era hacer una presentación en Valencia. La idea es arrancar una gira a partir de septiembre u octubre. La suerte que tenemos es que Seguridad Social es un referente del rock en este país, es una marca muy consolidada a nivel nacional. Admiramos mucho la trayectoria de Jose Manuel Casañ.”

Lo cierto es que Sandra Polop ha sido una de las grandes triunfadores de un musical que, sin alardes técnicos ni narrativos, ha resultado bastante más digno que algunos musicales de mediopelo que han pasado por Valencia: “Estoy muy contenta y muy agradecida. Ya tenía experiencia en Jesucristo Superstar, e hice el papel de Rizzo en Grease. Pero esto ha sido un reto, he tenido que prepararme mucho, porque mi formación es de vocalista. Y este personaje está todo el rato encima del escenario, tengo que actuar cuando el personaje habla y cuando no. Lo de actriz aún me queda lejos, estoy en fase de aprendizaje. Me he emocionado muchísimo por las muestras de cariño, y me da fuerzas para seguir formándome.”