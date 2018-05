El 4% de los gallegos dejan de tomar algún fármaco recetado porque no pueden pagarlo

El Barómetro Sanitario de 2017 tiene un dato preocupante que, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, la situación es más delicada o menos. Pero lo que está claro que, en cualquiera de ellas, tiene que conllevar una reflexión de las autoridades sanitarias. Y es que en la pregunta 20 del Barómetro se preguntaba “En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?” En Galicia, un 3,9 % reconoce abiertamente que sí ha dejado de tomarlos porque no podía pagarlos. Desde SOS Sanidade Pública Galicia, sostienen que ya venían avisando de estas cifras y que, en 2017 siga habiendo ese número tan elevado, deja entrever que hay un problema ya no solamente económico sino también de salud pública para mucha gente. Asegura Manuel Martín, portavoz de esta plataforma que, entre los pensionistas, la cifra puede estar por encima del 15% del total y le pide a la Xunta de Galicia una verdadera política farmacéutica efectiva. Piden también que se suprima el copago para muchos pensionistas y recuerdan que se han encarecido muchos productos farmacéuticos después de aplicar el copago.

Ese 3,9% de gallegos que no se pueden pagar las medicinas está por encima de Euskadi (1,5%), Murcia (1,8%), La Rioja (1,9%) o el 2,9% de Castilla la Mancha. Está en valores similares a Cantabria (3,8%), Catalunya (3,7%) o Castilla y León (3,1%) y está por debajo de otras comunidades como Andalucía (7,2%), Aragón (5,9%), Comunitat Valenciana (6,3%) o Canarias (11,3%).