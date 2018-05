Más cerca del abismo

En la tarde de este lunes ha tenido lugar la reunión convocada por la Junta Directiva del Zamora CF con instituciones públicas y privadas, así como patrocinadores y ex-presidentes, intentando encontrar una solución a la "sumamente crítica" (palabras de la Directiva) en la que está el equipo.

Aunque la presencia fue amplia, incluyendo una nutrida representacióin de políticos, lo cierto es que pocas soluciones se encontraron. No habrá más dinero, ni llegará antes desde las instituciones, y no es solo la deuda contraída en su día con Puma la que está sobre la mesa. A los jugadores no se les paga desde febrero, y a los trabajadores desde noviembre de 2017, además de otros pagos a proveedores. La deuda a corto plazo se podría ir, por tanto, a cerca de 200.000 euros.

Descartado el aumento de dinero público, las soluciones barajadas pasan por solicitar un dinero extra a los socios, si bien si la directiva continúa con su política de discriminar a los socios de número del resto, la deuda tendrían que asumirla los 460 socios de número con los que ha contado el club esta temporada, ya finalizada.

Otra de las opciones barajadas es la posibilidad de convertirse en una Sociedad Anónima, aunque se desconoce si habría interesados en formar parte de ella. Una tercera solución pasaría por la dimisión de la presidenta, y la formación de una Junta Gestora que tuviera más capacidad de captar dinero que la que ha demostrado esta temporada esta Directiva, aunque nadie puede tener la certeza de que haya voluntarios para componerla.

En definitiva, varias alternativas, sin que ninguna parezca lo bastante segura como para afirmar que la continuidad del club no esté en evidente riesgo. Soluciones que en principio tendrán que conocer los socios (solo los de número, por supuesto), en una Asamblea a la que se pondrá fecha ya que se aplazó la que estaba convocada precisamente para este 14 de mayo.

(Foto: iniciio de la reunión, remitida por PSOE Zamora)