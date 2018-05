Carlos Arroyos, nuevo secretario de Organización de Podemos Aragón

Carlos Arroyos es el nuevo secretario de Organización de Podemos Aragón. Su nombramiento será efectivo el 1 de junio, aunque la decisión la tomó la ejecutiva del partido el 5 de mayo. Arroyos sustituye a María José Calderón, la pareja de Guillermo Lázaro, con el que viajó en el polémico viaje a Estados Unidos en otoño del año pasado.

Lázaro dimitió en abril como líder de Podemos Zaragoza, al conocerse que, por error, había cargado los 2.800 euros del viaje a la cuenta de Zaragoza en Común. Calderón dimitió de su puesto en Podemos Aragón en solidaridad con su compañero. Lázaro dimitió ayer como coordinador del grupo municipal de Zaragoza en Común.

El nuevo secretario de Organización, Carlos Arroyos tiene 29 años, es ingeniero informático, y ahora mismo concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Binéfar. Forma parte de la ejecutiva de Podemos, como responsable de participación y formación.

Hoy, martes, el alcalde de Zaragoza ha evitado dar su opinión sobre la situación de Guillermo Lázaro hasta que no se pronuncien los órganos de Zaragoza en Común. Insiste en que no ha habido gasto de dinero público y que es un asunto interno. "Lo que quiero es que los órganos de la organización lo aclaren", ha dicho Pedro Santisteve, "si es un error, una irregularidad, una metedura de pata, un comportamiento reprochable o no; y creo que hay que dejar que los órganos se pronuncien y cuando lo hagan yo os daré mi opinión y mi valoración".