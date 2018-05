Más tranquilo, pero sin confianzas. El presidente del Almería fue protagonista en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido ante el Granada (2-0) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y analizó el presente, pero sobre todo el futuro (¡3 jornadas para el final!) en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. El equipo rojiblanco tiene 46 puntos, pero aún le queda dar ese golpe definitivo para conseguir el objetivo de la permanencia.

Alfonso García tiene las cosas muy claras después de tantos años como presidente del Almería: “El fútbol es querer, ir a por los partidos... nosotros no tenemos mala plantilla esta temporada y entiendo que no somos inferiores a ocho o diez equipos en la clasificación de la Segunda División”, pero el presidente rojiblanco recuerda que “por circunstancias, como el tema de las lesiones que hemos sufrido esta temporada, o porque a veces no se está muy metido en los partidos no se han conseguido los puntos necesarios para estar salvados a estas alturas de la Liga en Segunda División”, afirma.

El banquillo

Alfonso García también habló del entrenador rojiblanco, que lleva tres jornadas desde la dimisión de Lucas Alcaraz con dos victorias y un empate, y en ese sentido dijo que “nosotros siempre intentamos traer tanto a los técnicos como a los futbolistas dentro de nuestras posibilidades. Vienen los que podemos traer y los que quieren venir. Fran Fernández lo ha hecho bien las veces que ha dirigido al equipo y en estos momentos lo está haciendo muy bien. Ojalá siga así y tengamos futuro en el mundo del fútbol”, explica un Alfonso García que estuvo siguiendo la rueda de prensa de Fran.

El Almería está más cerca de la permanencia en el fútbol de plata, pero el presidente avisó en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER: “Hay que tener mucho cuidado porque el fútbol cambia en una hora. Nosotros llegamos a estar ocho jornadas sin ganar y ahora llevamos tres partidos sin perder con dos victorias y un empate. El fútbol son rachas y nosotros ahora estamos en la racha buena; espero que se consiga la permanencia antes de la última jornada del Campeonato”.

Sincero

Habló de Lucas Alcaraz y de su dimisión: “Fue sincero; me comentó que no se veía capaz de incentivar a la plantilla para conseguir el objetivo de la permanencia esta temporada. Sobre los rumores de que podía ir al Málaga... no sé nada de eso, solo lo que he leído en la prensa y no puedo opinar por qué no sé qué ha pasado. Solo puedo decir que fue muy franco con el Almería y conmigo”.