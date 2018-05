"La Policía de Coslada funcionaba a la perfección. El Bloque era un grupo de amigos"

Ginés Jiménez reivindica en SER Henares su inocencia. Reitera que la Operación Bloque fue un montaje interesado fruto de una guerra policial con determinados mandos de la Policía Nacional, dice que nunca existió el Bloque, al menos tal y como se ha creado en el imaginario de la gente, y que los instructores policiales presionaron a los testigos para obtener declaraciones en su contra. Aunque no ha querido decir, explícitamente, si buscará su reincorporación, deja entrever que es posible pedir que se revise su inhabilitación y carga contra el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, a quien acusa de no haber creído nunca en la presunción de inocencia de los agentes.

Recién absuelto de todos los cargos del Caso Coslada por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, Jiménez rompe su silencio. Diez años después de la Operación Bloque su discurso no ha variado. Insiste en que todo fue un gran montaje fruto del enfrentamiento con mandos de la Policía Nacional. "No se podía consentir que un jefe de los municipales tuviera ese liderazgo que tenía yo en la zona del Corredor del Henares. Los caimanes antiguos de la comisaría de Policía Nacional de Coslada, un grupo de ellos, no todos, no podían consentir que siempre salía Ginés en cualquier cadena televisiva, que teníamos cientos de detenidos. Se va enquistando el tema y llega un momento en el que la figura de Ginés molestaba". Y afirma, rotundo, que bajo su mando "En Coslada la Policía Local funcionaba a la perfección".

Según su versión, los instructores buscaron una percha en Vicálvaro para llegar hasta él a través de alguno de los agentes de la Policía Local. De la conexión de un agente con los proxenetas de ese polígono cercano, llegaron al Bloque. Un grupo de policías que, según Ginés, solo era "un grupo de amigos al que les unía el gusto por el tema de las motos, se iban a cenar con sus parejas. Todo lo que se ha dicho son todo hecho inciertos, mentiras y mentiras, si es que no hay una verdad. Ese grupo no dejan de ser un grupo de personas, amigos, que se les criminalizó para poder llegar luego a Ginés"

Recuerda Ginés que, en 2012, el Bloque como supuesto grupo mafioso quedó anulado al descartarse los cargos de asociación ilícita. La sentencia de la Audiencia Provincial anula los pinchazos telefónicos y, según Ginés, deja claro que algunos testigos fueron coaccionados por los instructores. "No existe trama, no existe corrupción, no ha habido cohecho, no ha habido abuso de prostitutos, todo mentira. ¿Cómo se puede explicar? Está en la sentencia, que entra al detalle de las pruebas testificales, de las pruebas documentales. Desmonta el tema de la pistola, que no se creíble cuando decía una señora que le había puesto una pistola en la cabeza. Lo que le dijeron que dijera los instructores policiales"

Ginés se reserva el derecho de emprender acciones legales, reclamar indemnizaciones e, incluso, pedir la revisión de la sentencia firme que sirvió para inhabilitarle y enviarle a prisión. El final de la entrevista evidencia su enfrentamiento con el actual alcalde, Ángel Viveros. "No es posible que un alcalde que está hoy día investigado en procedimientos judiciales, no hay creído en nuestra presunción de inocencia y que, a día de hoy, siga machacándonos. Lo que tenía que hacer es dimitir porque los ciudadanos de Coslada no se merecen un alcalde que no ha creído en sus policías, ni en la presunción de inocencia que ahora reivindica para él"

Ginés Jiménez vuelve a los medios y, en cierto modo, vuelve de esta forma a la actualidad de Coslada. Tanto el ayuntamiento como la fiscalía han anunciado, ya, sus recursos ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absuelve de todos los cargos tanto a Ginés como al resto de acusados, diez años después de una Operación Bloque de la que aún queda mucho por saber. "Y saldrá capítulo a capítulo. Si ustedes dan opción a ello, sí". Palabra de Ginés Jiménez.

Escucha, íntegra, la entrevista a Ginés Jiménez en Hoy por Hoy Henares: